«إنتر ميلان» يعزز آماله في بلوغ دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

إنتر الإيطالي يسقط شاختار الأوكراني بثنائية دزيكو في دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)

عزز «إنتر ميلان» الإيطالي آماله في بلوغ دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما اقتنص فوزًا ثمينًا 2 / صفر، أمام ضيفه «شاختار دونيتسك» الأوكراني، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) لمباريات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وارتدى النجم البوسني إيدين دزيكو ثوب الإجادة في اللقاء، عقب إحرازه هدفي الفريق الإيطالي في الدقيقتين 61 و67.

وتقدم «إنتر»، الذي واصل صحوته بتحقيقه فوزه الثالث على التوالي، لصدارة ترتيب المجموعة (موقتًا)، بعدما رفع رصيده إلى عشر نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه «ريال مدريد» الإسباني، الذي يحل ضيفًا على «شيريف تيراسبول» المولدوفي، صاحب المركز الثالث بست نقاط، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد «شاختار» عند نقطة واحدة، ليظل قابعًا في مؤخرة الترتيب، ويودع رسميًّا المسابقات الأوروبية هذا الموسم.