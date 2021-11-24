«فيفا» يكشف موعد قرعة مونديال الأندية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 08:03 مساء
كأس العالم للأندية. (الإنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية، المقررة في الإمارات، يوم الإثنين المقبل.

وذكر «فيفا»، في بيان إعلامي اليوم الأربعاء، أن البطولة من المقرر إقامتها أوائل العام 2022، حيث سيتم تأكيد مواعيد مباريات البطولة قبل إجراء القرعة.

وأضاف «فيفا» أن الأندية التي تأكدت مشاركتها في النسخة المقبلة للمسابقة هي «الهلال» السعودي، بطل آسيا، و«الأهلي» المصري، بطل أفريقيا، و«تشيلسي» الإنجليزي، بطل أوروبا، و«مونتيري» المكسيكي، بطل دوري أبطال كونكاكاف، و«أوكلاند سيتي» النيوزيلندي، الذي تم ترشيحه من جانب اللجنة التنفيذية باتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم عقب إلغاء دوري الأبطال هناك، بالإضافة لـ«الجزيرة»، حامل لقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، ممثلُا عن البلد المضيف.

ومازال مقعد وحيد متبقيًّا في البطولة، سيكون مخصصًا لبطل قارة أميركا الجنوبية، حيث يحجزه الفائز بالمباراة النهائية لبطولة كأس ليبرتادوريس بين «بالميراس» و«فلامينغو» البرازيليين،و التي تجرى يوم السبت المقبل.

وأوضح «فيفا»: سيتم تقديم الحفل من قبل مقدمة البرامج والصحفية سامانثا جونسون، وسينضم إليها خايمي يارزا، مدير مسابقات (فيفا)، الذي سيجري القرعة ويساعده فيها جون تيري، قائد «تشيلسي» السابق، الحائز عديد الألقاب، الذي خاض 78 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

يذكر أن هذه هي النسخة الثانية التي يشارك فيها ثلاثة أندية عربية في البطولة بعد نسخة العام 2019.

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