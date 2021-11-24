جماهير «بايرن ميونيخ» تمارس الضغط على إدارة النادي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 06:39 مساء
يظهر شعار شركة الخطوط الجوية القطرية على أكمام قمصان بايرن ميونيخ بطل ألمانيا (ا ف ب / أرشيف)

يمارس مجموعة من مشجعي «بايرن ميونيخ» ضغوطًا على بطل ألمانيا في كرة القدم، لإنهاء صفقة رعاية قطرية تثير الجدل وسط مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان.

ووقَّع العملاق البافاري في العام 2018 صفقة رعاية لمدة خمس سنوات مع الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة، التي بلغت قيمتها نحو 20 مليون يورو (22.5 مليون دولار) سنويًّا، وفق تقارير إعلامية.

ويظهر شعار الشركة على أكمام قمصان بطل ألمانيا. إلا أن مجموعة من المشجعين تطالب رئيس النادي هيربرت هاينر، والمدير التنفيذي أوليفر كان، بإنهاء العلاقة عندما ينتهي العقد في العام 2023.

وخلال مباراة الـ«بايرن» على أرضه ضد «فرايبورغ» في أوائل الشهر الجاري ضمن منافسات البوندسليغا، وضع المشجعون عبارة «سنغسل أي شيء مقابل المال» على لافتة عملاقة إلى جانب رسمين كاريكاتوريين لهاينر وكان وهما يغسلان ملابس ملطخة بالدماء بجوار غسالة.. ويحمل كان في اليد اليسرى حقيبة مليئة بالمال مكتوبًا عليها «يمكنكم الاعتماد علينا».

وفي الفترة التي سبقت الجمعية العمومية السنوية للنادي المقرّرة الخميس، حاول المشجعون المشمئزون فرض اقتراح يطالبون فيه بعدم تجديد الصفقة.

ولجأت المجموعة إلى محكمة إقليمية في ميونيخ، مطالبة بمنع التوقيع على تجديد الاتفاقية، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض، لكن المشجعين يؤكدون أن القتال مستمر.

وقال مايكل أوت، الناطق باسم المجموعة، «نريد الحصول على تدابير احترازية لتجنب تجديد العقد.. قطر متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان، وهناك شكوك كبيرة في الفساد في الرياضة.. الآن ننتقل إلى المرحلة المقبلة».

وتشير الجماهير إلى جمعيات حقوقية تتهم قطر باستغلال العمال الأجانب، لا سيما أولئك العاملين في المنشآت والملاعب الخاصة بكأس العالم التي تستضيفها الإمارة الخليجية في نوفمبر المقبل.

ونفت قطر مرارًا الاتهامات الموجهة إليها، وأعلنت إصلاحات عدة منذ اختيارها في 2010 لتنظيم كأس العالم، بما في ذلك فرض حد أدنى للأجور وتحسين ظروف العمال.

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