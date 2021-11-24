توخيل يشعر بالقلق بعد إصابة كانتي وتشيلويل أمام يوفنتوس

توخيل يشعر بالقلق بعد إصابة كانتي وتشيلويل أمام يوفنتوس. (الإنترنت)

أوضح توماس توخيل مدرب تشيلسي أنه يشعر بالقلق بعد إصابة نجولو كانتي وبن تشيلويل خلال الفوز (4-0) على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وضمن تشيلسي التأهل لدور الـ16، لكن كانتي خرج مصابًا في الشوط الأول، بينما تعرض تشيلويل لإصابة في الركبة في الشوط الثاني وخرج من الملعب وسط ألم كبير.

وقال «توخيل»: «هذا يقلقني لأن تشيلويل كان في حالة رائعة مثل ريس جيمس في الجانب الآخر من الملعب.. هما في أفضل حالة يمكنهما الوصول إليها، ويتحليان بالقوة والثقة ولديهما إمكانات كبيرة».

وأضاف: «شعر تشيلويل بألم كبير في الركبة، وكان يتألم كثيرًا»، مؤكدًا أن المدافع الإنجليزي سيخضع لفحوص، اليوم الأربعاء.

وأضاف المدرب الألماني: «الأمر ذاته مع نجولو، تعرض لالتواء في الكاحل لكن أتمنى ألا تكون الأمور سيئة».

ويتصدر تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، ويستضيف مانشستر يونايتد ثامن الترتيب يوم الأحد.