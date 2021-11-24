توخيل يشعر بالقلق بعد إصابة كانتي وتشيلويل أمام يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 06:06 مساء
توخيل يشعر بالقلق بعد إصابة كانتي وتشيلويل أمام يوفنتوس. (الإنترنت)

أوضح توماس توخيل مدرب تشيلسي أنه يشعر بالقلق بعد إصابة نجولو كانتي وبن تشيلويل خلال الفوز (4-0) على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وضمن تشيلسي التأهل لدور الـ16، لكن كانتي خرج مصابًا في الشوط الأول، بينما تعرض تشيلويل لإصابة في الركبة في الشوط الثاني وخرج من الملعب وسط ألم كبير.

وقال «توخيل»: «هذا يقلقني لأن تشيلويل كان في حالة رائعة مثل ريس جيمس في الجانب الآخر من الملعب.. هما في أفضل حالة يمكنهما الوصول إليها، ويتحليان بالقوة والثقة ولديهما إمكانات كبيرة».

وأضاف: «شعر تشيلويل بألم كبير في الركبة، وكان يتألم كثيرًا»، مؤكدًا أن المدافع الإنجليزي سيخضع لفحوص، اليوم الأربعاء.

وأضاف المدرب الألماني: «الأمر ذاته مع نجولو، تعرض لالتواء في الكاحل لكن أتمنى ألا تكون الأمور سيئة».

ويتصدر تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، ويستضيف مانشستر يونايتد ثامن الترتيب يوم الأحد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحكومة: حفر 50 بئر مياه ببلديات المدن الأمازيغية
ليبيا
ريال مدريد ضيفا على شريف تيراسبول المولدوفي للثأر والتأهل في دوري الأبطال
رياضة عالمية
مانشستر سيتي يستقبل باريس سان جيرمان في معركة نارية من أجل الصعود في دوري ...
رياضة عالمية
الحكم بالسجن على بنزيمة سنة مع وقف التنفيذ في قضية الشريط الجنسي
رياضة عالمية
أميركا تدعو حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
رونالدو يقود مانشستر يونايتد للتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
بعد 30 عاما.. لندن تعتذر عن عدم إبلاغ طائرة بريطانية بغزو العراق للكويت
عربى
«أبل» تقاضي الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج «بيغاسوس» للتجسس
اقتصاد
تقرير دولي يكشف أهم 5 شركاء أجانب مستحوذين على استثمارات الطاقة في ليبيا
ليبيا
رئيس الوزراء الإثيوبي يقود جنوده على الجبهة ضد «متمردي تيغراي» مع اقتراب المعارك...
دولى
«الأعلى للقضاء» يعدل لائحة تعيين وتحديد مهام لجان الطعون الانتخابية
ليبيا
بريطانيا تلزم المنشآت الجديدة ببناء نقاط شحن للسيارات الكهربائية
سيارات
بالصور: افتتاح النسخة الرابعة من مهرجان «درنة الزاهرة» المسرحي
ثقافة وفن
مرتبات العاملين في الوظيفة العامة.. بداية المربوط ونهايته والعلاوة السنوية
ليبيا
مع اقتراب الانتخابات.. «توازن القوى» يؤجل العد التنازلي لسحب القوات الأجنبية من ...
ليبيا
مشروع «المالية»: ما هي مرتبات الوظائف القيادية العليا في الدولة؟
ليبيا
مشروع قانون المرتبات: 20 ألف دينار راتب رئيس الدولة.. و10 آلاف لرئيس «النواب»
ليبيا
بدء التسجيل الإلكتروني.. تعرف على الشروط الجديدة لمنحة دعم الزواج
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع السيناريو المرسوم لمشروع فيلم «دون» بنحو 3 ملايين دولار