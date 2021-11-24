رسميا.. محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

محمد صلاح اللاعب الأفضل في شهر أكتوبر مع فريقه ليفربول للمرة الثالثة على التوالي. (الإنترنت)

تُوِّج الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الريدز، خلال شهر أكتوبر الماضي، وللمرة الثالثة على التوالي، بعدما فاز في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وقال حساب ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «محمد صلاح يسجل هاتريك لجائزة (ستان شارت) اللاعب الأفضل في الشهر».

وكان محمد صلاح، قد قاد ليفربول في 4 مباريات وصنع 4 أهداف وسجَّل 5 في شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي الممتاز، من بينها «هاتريك» في مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، سجَّل محمد صلاح هدفين ضد أتلتيكو مدريد في المباراة التي فاز بها ليفربول بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.