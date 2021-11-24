ليفربول المتأهل يستقبل بورتو المغامر في دوري الأبطال وترقب لأتليتكو وميلان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 04:00 مساء
مباراة ليفربول و بورتو. (أرشيفية : الإنترنت)

يستضيف ليفربول نظيره بورتو على ملعب «أنفيلد» ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وضمن ليفربول مقعده في دور الـ16 بعدما حصد 12 نقطة تصدر بها جدول المجموعة الثانية.

ويسعى بورتو صاحب الخمس نقاط محتلًا المركز الثاني للفوز في مباراة اليوم للاقتراب من حسم البطاقة الثانية التي يتنافس عليها مع أتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث 4 نقاط والذي سيلتقي مع ميلان في الجولة ذاتها.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورتو: في حراسة المرمى أليسون بيكر، وفي خط الدفاع: نيكو ويليامز، وإبراهيما كوناتي، وجويل ماتيب، وأندرو روبيرتسون، وفي خط الوسط: أوكسليد تشامبرلين، وفابينيو، وجوردان هندرسون، وفي خط الهجوم: محمد صلاح، وتاكومي مينامينو، وديفوك أوريغي.

ضمن ليفربول الإنجليزي الصدارة بأربعة انتصارات متتالية، بينما يستقبل أتلتيكو مدريد الإسباني 4 نقاط ميلان الإيطالي بنقطة واحدة، فيما يحلّ بورتو الثاني 5 نقاط على رجال المدرب الألماني يورغن كلوب المنتشين بفوزهم الكبير على آرسنال (4-صفر) في الدوري الإنجليزي، وسيتأهل بورتو في حال فوزه على ليفربول وخسارة أتلتيكو أمام ميلان.

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