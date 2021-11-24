تشيلسي يذل يوفنتوس قبل صراعهما على الصدارة في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 03:29 مساء
مباراة تشيلسي ويوفنتوس. (إنترنت)

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على يوفنتوس (4-صفر) خلال المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، والتي شهدت أيضا تعادل مالمو وزينيت سان بطرسبرغ (1-1).

وسجَّل أهداف تشيلسي تريفوه تشالوباه وريتشي جيمس وكالوم هودسون أودوي وتيمو فيرنر في الدقائق 25 و56 و58 والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وبهذا الفوز تأهل فريق تشيلسي إلى دور الـ16، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة بفارق المواجهات المباشرة أمام يوفنتوس، الذي احتل المركز الثاني بالرصيد ذاته من النقاط؛ حيث كان ضمن تأهله للدور التالي من الجولة الماضية.

كان تشيلسي خسر في المباراة الأولى أمام يوفنتوس بهدف نظيف، قبل أن يفوز في مباراة أمس ليصبح فائزًا بمجموع المبارتين (4-1)، وفي المباراة الثانية، تعادل مالمو السويدي مع ضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي (1-1)، وسجل هدف مالمو سورن ريكس في الدقيقة 28، فيما سجل هدف زينيت ياروسلاف راكيتسكي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، وشهدت المباراة طرد جيليرمي لاعب زينيت في الدقيقة 86.

ورفع زينيت رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، ليضمن اللعب في الدوري الأوروبي، فيما حصد مالمو أول نقطة له في البطولة في المركز الأخير، وضمن زينيت اللعب في الدوري الأوروبي بغض النظر عن نتائج آخر جولة لا سيما وأنه يتفوق على مالمو في المواجهات المباشرة حيث سبق له الفوز برباعية نظيفة.

ويبقى الصراع قائمًا في الجولة المقبلة بين تشيلسي ويوفنتوس على صدارة المجموعة، عندما يلتقي تشيلسي مع مضيفه زينيت، ويلتقي يوفنتوس مع ضيفه مالمو.

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