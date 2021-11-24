ريال مدريد ضيفا على شريف تيراسبول المولدوفي للثأر والتأهل في دوري الأبطال

مباراة ريال مدريد وشريف تيراسبول. (أرشيفية : الإنترنت)

يحل ريال مدريد الإسباني ضيفا على شريف تيراسبول المولدوفي في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، وفي حال فوز الفريق «الملكي»، سيثأر لخسارته الصادمة ذهابًا بهدفين مقابل هدف في عقر داره أمام الفريق المتواضع قاريًا، كما سيضمن بطاقة العبور إلى دور الستة عشر، ويتصدر رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المجموعة بـ9 نقاط، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الإيطالي و3 عن شريف، فيما يتذيل شاختار الأوكراني الترتيب بنقطة واحدة.

يضمن ريال صدارة المجموعة في حال فوزه وعدم فوز إنتر ميلان على شاختار، أما الفريق الإيطالي، فسيضمن العبور في حال فوزه على شاختار وعدم فوز شريف على ريال مدريد، واللافت أن شريف الذي حقق بداية رائعة بفوزين قبل خسارتين على التوالي، يمكنه ضمان التأهل في حال فوزه على مدريد وخسارة إنتر أمام شاختار.

عبر المدير الفني لإنتر ميلان سيموني إنزاغي عن سعادته بالتقدم الذي حققه الفريق منذ توليه المسؤولية حيث يقترب بطل إيطاليا من التأهل للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 10 سنوات، دون أن يستهين إنزاغي بالمنافس شاختار دونيتسك متذيل المجموعة الذي يقوده المدرب الإيطالي روبرتو دي تشيربي الذي رحل عن ساسولو في نهاية الموسم الماضي.