مانشستر سيتي يستقبل باريس سان جيرمان في معركة نارية من أجل الصعود في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 12:06 مساء
مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان. (أرشيفية : الإنترنت)

يستقبل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في قمة نارية على صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات، وسيضمن سيتي تسع نقاط التأهل في حال تفاديه الخسارة أمام وصيفه سان جيرمان 8 نقاط، أو عدم فوز بروج البلجيكي 4 نقاط على لايبزيغ الألماني نقطة واحدة.

ويضمن رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المركز الأوّل في المجموعة، في حال فوزهم على سان جيرمان الذي هزمهم ذهابًا بهدفين، في المقابل، سيضمن سان جيرمان التأهل في حال فوزه على مانشستر سيتي أو في حال تعادله تزامنًا مع عدم فوز بروج على لايبزيغ، أو حتى في حال خسارته تزامنًا مع خسارة بروج، وسيضمن سيتي وسان جيرمان بطاقتي التأهل من المجموعة، نظرًا للفارق الكبير مع المطاردَين الآخرين، وقد يتأهلان معًا في حال عدم تحقيق بروج نتيجة أفضل من سان جيرمان.

وبعد معاناته من غيابات عدة، يعود إلى تشكيلة مدرب سان جيرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المهاجم نيمار الذي شارك في الفوز الأخير محليًا ضد نانت حيث يتصدر بفارق كبير عن منافسيه، فيما بدأ مواطنه النجم ليونيل ميسي يستعيد مستواه تدريجًا إثر تعافيه من الإصابة، وخاض التدريب كل من الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، والمدافعان البرازيلي ماركينيوس وبريسنيل كيمبيمبي.

لكن بوكيتينو الذي رُبط اسمه بتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، يخشى خسارة مهاجمه الدولي مبابي الذي لم يتدرّب مع رفاقه، فيما ضمّت التشكيلة الباريسية للمرة الأولى المدافع الإسباني سيرخيو راموس العائد من إصابة، وفي حال مشاركة نجم دفاع ريال مدريد السابق، ستكون الأولى له في 7 أشهر.

في المقابل، يغيب عن مانشستر سيتي نجم وسطه البلجيكي كيفن دي بروين المصاب بفيروس «كورونا»، كما غاب عن فوزه الأخير ضد إيفرتون بثلاثية مهاجمه الجديد جاك غريليش بسبب الإصابة، علمًا بأن الفريق المملوك إماراتيًا يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الذي يحمل لقبه، بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي.

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