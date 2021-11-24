الحكم بالسجن على بنزيمة سنة مع وقف التنفيذ في قضية الشريط الجنسي

الفرنسي كريم بنزيمة. (أرشيفية : الإنترنت)

أُدين الفرنسي الدولي كريم بنزيمة، هدّاف ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، بالتواطؤ في محاولة ابتزاز زميله السابق في المنتخب ماتيو فالبوينا بشريط جنسي وحُكم عليه بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة 75 ألف يورو.

وأعلن محامو اللاعب فورًا استئناف موكلهم البالغ 33 عامًا الحُكم، وأصدرت محكمة فرساي أحكامًا تتراوح بين 18 شهرًا مع وقف التنفيذ وصولاً إلى السجن سنتين ونصف السنة، بحسب «فرانس برس».

سبق وأعلن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت، أنه لن يتم إقصاء المهاجم الدولي كريم بنزيمة من المنتخب الفرنسي حتى لو صدر حكم يدينه في قضية الشريط الجنسي، وقال «غريت» في مقابلة نُشرت في جريدة «لو باريزيان»: «أي قرار بشأن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم إلى صفوف المنتخب الوطني هو بيد المدرب ديدييه ديشان وحده».

واستُبعد بنزيمة من منتحب «الديوك» قرابة خمس سنوات قبل استدعائه في مايو الماضي، بعد اتهامه بالتورط في محاولة ابتزاز لزميله السابق ماتيو فالبوينا بشريط جنسي، وأوضح لو غريت في هذا الصدد «سيكون المدرب الشخص الوحيد الذي يختار اللاعبين ولن يتم استبعاد بنزيمة في حال إصدار حكم يدينه، الأمر متعلق بديدييه لاتخاذ القرارات المتعلقة بالرياضة».

وطالبت النيابة العامة في فرساي في أكتوبر الماضي بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ ضد بنزيمة فيما اعتبر محاموه أن الادعاء فشل في تقديم أدلة لإدانة النجم بالتواطؤ في الابتزاز.