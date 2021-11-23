رونالدو يقود مانشستر يونايتد للتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 11:00 مساء
مانشستر يونايتد يفوز على فياريال بثنائية ويتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)

أهدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق  مانشستر يونايتد الإنجليزي، بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على فياريال الإسباني بهدفين دون رد.

وسجل هدفي يونايتد كلاً من كريستيانو رونالدو وجادون سانشو، وبذلك رفع يونايتد رصيده إلى 10 نقاط وضمن التأهل لمراحل خروج المغلوب بينما بقى فياريال برصيد 7 نقاط، وينتظر نتيجة أتالانتا امام يونج بويز.

وسجل رونالدو، الهدف الأول لليونايتد في الدقيقة 78، وأضاف جادون سانشو، الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليضمن الشياطين الحمر، بلوغ دور الـ 16.

وبحسب أرقام «أوبتا» بات رونالدو أول لاعب يسجل في أول 5 مباريات لفريق إنجليزي في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا بالمسمى القديم والحديث (مع استبعاد الأدوار التمهيدية).

وبات رونالدو، أول لاعب يسجل 4 أهداف متتالية لمانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، منذ أن حقق واين روني، نفس الأمر في مارس 2010.

كما أن هذه هي ثالث مرة يسجل فيها رونالدو، هدف الانتصار لمانشستر يونايتد في آخر 15 دقيقة بمباراة في دوري الأبطال هذا الموسم، وهو أكثر اللاعبين تحقيقًا لهذا الأمر في نسخة هذا العام.

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