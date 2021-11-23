باريس سان جيرمان يستدعي راموس للمرة الأولى.. ويتسلح بنيمار وميسي ومبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

فريق باريس سان جيرمان يتجه لملاقاة السيتي. (صفحة باريس سان جيرمان عبر فيسبوك)

ظهر المدافع الإسباني سرجيو راموس، اليوم الثلاثاء، في قائمة فريقه، باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سيخوض مبارة حاسمة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، غدًا الأربعاء، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور مجموعات دوري الأبطال.

بذلك يفتح الباب للظهور الرسمي الأول للمدافع الإسباني راموس مع ناديه الجديد، عقب نحو خمسة أشهر من صفقة ضمه، وظهر لاعب ريال مدريد السابق البالغ من العمر 35 عامًا للمرة الأولى في قائمة اللاعبين الذين استدعاهم الفريق الفرنسي، بعدما تعافى من الإصابات المتلاحقة التي لازمته منذ بداية الموسم وأبعدته عن اللعب منذ وصوله إلى صفوف النادي الباريسي، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

ومن المقرر أن يسافر فريق العاصمة الفرنسية إلى إنجلترا لخوض مباراة حاسمة لتحديد صدارة المجموعة الأولى في «التشامبيونز ليغ»، التي يتنافس عليها مع المان سيتي. وكان راموس قد وصل إلى باريس سان جيرمان في يوليو الماضي، ولكن الإصابات حرمته من المشاركة مع زملائه في التدريبات إلى أن تمكن من ذلك قبل أسبوعين.

وتضم قائمة مباراة الغد أيضًا كلاً من نيمار وليونيل ميسي وكيليان مبابي وماركينيوس، بينما أشار النادي الفرنسي إلى أن رافينيا يواصل التعافي من الكدمة التي تعرض لها، وينتظر أن يعود يوليان دراكسلر للمنافسة في غضون أربعة أو خمسة أسابيع، كما سيغيب أليكسندر لوتيليه لمدة عشرة أيام، إثر إصابة عضلية تعرض لها من قبل.

راموس في تدريبات باريس سان جيرمان. (صفحة باريس سان جيرمان عبر فيسبوك)