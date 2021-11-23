باريس سان جيرمان يستدعي راموس للمرة الأولى.. ويتسلح بنيمار وميسي ومبابي قبل مواجهة مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 03:20 مساء
فريق باريس سان جيرمان يتجه لملاقاة السيتي. (صفحة باريس سان جيرمان عبر فيسبوك)

ظهر المدافع الإسباني سرجيو راموس، اليوم الثلاثاء، في قائمة فريقه، باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سيخوض مبارة حاسمة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، غدًا الأربعاء، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور مجموعات دوري الأبطال.

بذلك يفتح الباب للظهور الرسمي الأول للمدافع الإسباني راموس مع ناديه الجديد، عقب نحو خمسة أشهر من صفقة ضمه، وظهر لاعب ريال مدريد السابق البالغ من العمر 35 عامًا للمرة الأولى في قائمة اللاعبين الذين استدعاهم الفريق الفرنسي، بعدما تعافى من الإصابات المتلاحقة التي لازمته منذ بداية الموسم وأبعدته عن اللعب منذ وصوله إلى صفوف النادي الباريسي، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

ومن المقرر أن يسافر فريق العاصمة الفرنسية إلى إنجلترا لخوض مباراة حاسمة لتحديد صدارة المجموعة الأولى في «التشامبيونز ليغ»، التي يتنافس عليها مع المان سيتي. وكان راموس قد وصل إلى باريس سان جيرمان في يوليو الماضي، ولكن الإصابات حرمته من المشاركة مع زملائه في التدريبات إلى أن تمكن من ذلك قبل أسبوعين.

وتضم قائمة مباراة الغد أيضًا كلاً من نيمار وليونيل ميسي وكيليان مبابي وماركينيوس، بينما أشار النادي الفرنسي إلى أن رافينيا يواصل التعافي من الكدمة التي تعرض لها، وينتظر أن يعود يوليان دراكسلر للمنافسة في غضون أربعة أو خمسة أسابيع، كما سيغيب أليكسندر لوتيليه لمدة عشرة أيام، إثر إصابة عضلية تعرض لها من قبل.

راموس في تدريبات باريس سان جيرمان. (صفحة باريس سان جيرمان عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كأس العالم 2026 يحير رجال «فيفا» بعد الزيارة الأخيرة والاستقرار على الرقم ...
رياضة محلية
بريطانيا تلزم المنشآت الجديدة ببناء نقاط شحن للسيارات الكهربائية
سيارات
بدعوة من إردوغان.. بن زايد يزور تركيا غدا
عربى
الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى على الإطلاق
اقتصاد
كاركاتير حليم - رسالة من «خابي لام»
كاريكاتير
مرتبات العاملين في الوظيفة العامة.. بداية المربوط ونهايته والعلاوة السنوية
ليبيا
مع اقتراب الانتخابات.. «توازن القوى» يؤجل العد التنازلي لسحب القوات الأجنبية من ...
ليبيا
مشروع «المالية»: ما هي مرتبات الوظائف القيادية العليا في الدولة؟
ليبيا
مشروع قانون المرتبات: 20 ألف دينار راتب رئيس الدولة.. و10 آلاف لرئيس «النواب»
ليبيا
1534 مرشحا تقدموا بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب حتى 21 نوفمبر
ليبيا
بالصور: فوز مريح للأهلي بنغازي والأولمبي.. والأهلي طرابلس يفلت بالنقاط الثلاثة ...
رياضة محلية
بدء التسجيل الإلكتروني.. تعرف على الشروط الجديدة لمنحة دعم الزواج
ليبيا
بين فيشمان يقترح تأجيل الانتخابات الليبية منعا للعنف.. ويقدم «خطة بديلة»
ليبيا
«وصيتي لبلادي».. أحمد الجهاني يقدم رؤيته حول إصلاح الدولة الليبية
ليبيا
بالأسماء.. 61 مرشحا للانتخابات الرئاسية قبل 24 ساعة من غلق باب الترشح
ليبيا
تقرير فرنسي يكشف خلفيات ترشح بشير صالح ضد سيف القذافي وحظوظه في الرئاسة
ليبيا
«فاكهة المواسم الأربعة».. وفاة الأديب رضوان أبوشويشة عن 76 عاما
ثقافة وفن
المشري يعد مبادرة لتأجيل الانتخابات إلى 15 فبراير 2022
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شرط وحيد لتصميم لقاح ضد «كورونا» يستمر 10 سنوات