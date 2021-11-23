برشلونة يحصل على تدعيمات فنية مهمة في الهجوم قبل مواجهة بنفيكا بدوري الأبطال

ممفيس ديباي يتقدم نجوم برشلونة. (صفحة برشلونة عبر فيسبوك)

حصل لاعبا برشلونة سيرجينيو ديست، وعثمان ديمبيلي على الإذن الطبي، ودخلا قائمة اللاعبين الذين استدعاهم المدرب تشافي هرنانديز في ختام التدريب الخفيف الذي أجراه الفريق الكتالوني على ملعب كامب نو اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة بنفيكا في اليوم نفسه بمعقل البرسا في دوري أبطال أوروبا.

وكان ديست وديمبيلي قد غابا عن مباراتي سيلتا فيغو وإسبانيول بسبب آلام في أسفل الظهر عانى منها الأول وإصابة عضلية بالفخذ في الساق اليسرى للثاني، وتزيد عودتهما الخيارات أمام تشافي في خط الهجوم في ظل وجود العديد من الغيابات، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

فمازال أنسو فاتي وسرغيو أغويرو ومارتن برايثويت وبدرو جونزاليز بيدري غائبين، بينما لم يدخل مهاجما الفريق الرديف، المغربيان عبد الصمد الزلزولي وإلياس أخوماش، اللذان لعبا أمام إسبانيول، في القائمة نظرًا لأن أحدهما لم يمض عامين في النادي وليس مسجلا بالبطولة الأوروبية بينما يواجه الآخر عقوبة.

كما لن يكون سيرجي روبرتو متاحًا، حيث أعلن النادي الإثنين أن اللاعب ما زال يعاني من آلام في ساقه اليمنى وسغيب عن مباراة بنفيكا، وضمت القائمة 22 لاعبًا، هم تير شتيغن ونيتو وإنياكي بينيا وديست وبيكيه وأراوخو وسرجيو بوسكيتيس وريكي بويغ وديمبلي وممفيس وديمير وكوتينيو ولونجليه ولوك دي يونغ وجوردي ألبا وفرينيكي دي يونغ ومينجيزا وأوميتيتي وإريك غارسيا ونيكو غونزاليز وغابي.

نجوم برشلونة في التدريبات. (صفحة برشلونة عبر فيسبوك)