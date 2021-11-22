تشافي ينهي الجدل بشأن ضم «بونجاح»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 10:38 مساء
تشافي وبونجاح في السد القطري. (الإنترنت)

أنهى المدير الفني لفريق «برشلونة» الإسباني، تشافي هرنانديز، الجدل الدائر حول مفاوضات فريقه مع مهاجم «السد» القطري، الجزائري بغداد بونجاح.

وقال تشافي، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة «بنفيكا» البرتغالي بدوري أبطال أوروبا، إن بونجاح لاعب غير عادي، لكن لا يوجد اهتمام به.

وأضاف تشافي أنه لن يفاوض أي لاعب يلعب ضمن صفوف نادي «السد»، كما يتردد في وسائل الإعلام.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، خلال الفترة الماضية، إلى رغبة نادي «برشلونة» في التعاقد مع بغداد بونجاح بناءً على طلب تشافي.

ويخوض «برشلونة» الإسباني مباراة مصيرية على أرضه ضد ضيفه «بنفيكا» البرتغالي، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويتنافس «برشلونة» و«بنفيكا» على البطاقة الثانية للصعود إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا من المجموعة الخامسة، بعد تأهل «بايرن ميونيخ» الألماني في وقت سابق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المفوضية العليا: توزيع أكثر من 1.5 مليون بطاقة انتخابية
ليبيا
كاركاتير حليم - رسالة من «خابي لام»
كاريكاتير
مرتبات العاملين في الوظيفة العامة.. بداية المربوط ونهايته والعلاوة السنوية
ليبيا
كريستيانو يودع «الإنسان الرائع» بكلمات رقيقة عبر «تويتر» بعد ساعات من الإقالة
رياضة عالمية
مشروع «المالية»: ما هي مرتبات الوظائف القيادية العليا في الدولة؟
ليبيا
مشروع قانون المرتبات: 20 ألف دينار راتب رئيس الدولة.. و10 آلاف لرئيس «النواب»
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض 4 مباريات جديدة وأحدث التعديلات في الدوري الليبي
رياضة محلية
1534 مرشحا تقدموا بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب حتى 21 نوفمبر
ليبيا
بالصور: فوز مريح للأهلي بنغازي والأولمبي.. والأهلي طرابلس يفلت بالنقاط الثلاثة ...
رياضة محلية
هاميلتون يحرز جائزة قطر ويقلص الفارق مع فيرستابن في «الفورمولا 1»
رياضة عالمية
بين فيشمان يقترح تأجيل الانتخابات الليبية منعا للعنف.. ويقدم «خطة بديلة»
ليبيا
«وصيتي لبلادي».. أحمد الجهاني يقدم رؤيته حول إصلاح الدولة الليبية
ليبيا
كاركاتير خيري - وداعا رضوان بوشويشة
كاريكاتير
بالأسماء.. 61 مرشحا للانتخابات الرئاسية قبل 24 ساعة من غلق باب الترشح
ليبيا
سيدة عمرها 92 عاما تتسلم بطاقتها الانتخابية في سرت
ليبيا
تقرير فرنسي يكشف خلفيات ترشح بشير صالح ضد سيف القذافي وحظوظه في الرئاسة
ليبيا
«فاكهة المواسم الأربعة».. وفاة الأديب رضوان أبوشويشة عن 76 عاما
ثقافة وفن
طبيب البيت الأبيض: بايدن بـ«صحة جيدة» وقادر على ممارسة مهام الرئاسة
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

روبوتات تنقل زبائن مطعم بالموصل في رحلة نحو المستقبل