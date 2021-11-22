تشافي ينهي الجدل بشأن ضم «بونجاح»

تشافي وبونجاح في السد القطري. (الإنترنت)

أنهى المدير الفني لفريق «برشلونة» الإسباني، تشافي هرنانديز، الجدل الدائر حول مفاوضات فريقه مع مهاجم «السد» القطري، الجزائري بغداد بونجاح.

وقال تشافي، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة «بنفيكا» البرتغالي بدوري أبطال أوروبا، إن بونجاح لاعب غير عادي، لكن لا يوجد اهتمام به.

وأضاف تشافي أنه لن يفاوض أي لاعب يلعب ضمن صفوف نادي «السد»، كما يتردد في وسائل الإعلام.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، خلال الفترة الماضية، إلى رغبة نادي «برشلونة» في التعاقد مع بغداد بونجاح بناءً على طلب تشافي.

ويخوض «برشلونة» الإسباني مباراة مصيرية على أرضه ضد ضيفه «بنفيكا» البرتغالي، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويتنافس «برشلونة» و«بنفيكا» على البطاقة الثانية للصعود إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا من المجموعة الخامسة، بعد تأهل «بايرن ميونيخ» الألماني في وقت سابق.