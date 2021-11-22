محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو على أفضل لاعب في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 08:27 مساء
جائزة «ذا بيست». (الإنترنت)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المرشحين لجائزة «ذا بيست» التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، وجاء النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للفوز بالجائزة.

وضمت قائمة المرشحين كلًا من، محمد صلاح (ليفربول)، وليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) وكريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) وكريم بنزيمة (ريال مدريد) وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي) وجورجينو (تشيلسي).

كما ضمت كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) وزميله نيمار، ونجولو كانتي (تشيلسي) وإرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ).

وانطلقت جائزة ذا بيست فى العام 2016 والمقدمة من الـ«فيفا» لأفضل لاعب في العالم عقب انفصالها عن مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية التي تمنح جائزة الكرة الذهبية.

وتوج النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم من الـ«فيفا» في أول نسختين بشكلها الحالي العامين 2016 و2017.

وفاز الكرواتى لوكا مودريتش بالجائزة العام 2018، قبل أن ينجح النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي في حصد الجائزة العام 2019.

وتوج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم «بايرن ميونيخ»، بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2020، متفوقًا على ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الإثنين، أن حفل جوائز الأفضل سيقام يوم الإثنين 17 يناير 2022 في زيوريخ بسويسرا، في حين يبدأ التصويت بدءًا من اليوم الإثنين 22 نوفمبر، وسينتهي الجمعة 10 ديسمبر 2021.

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