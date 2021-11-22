ساوثغيت مديرا فنيا لمنتخب إنجلترا حتى 2024

ساوثغيت مع كين. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تجديد عقد غاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا حتى العام 2024 المقبل.

وقال ساوثغيت بعد تجديد عقده في تصريحات تليفزيونية: «يسعدني أنني أنا وستيف مساعدي جددنا تعاقدنا في مناصبنا، يبقى هذا الأمر لا يُصدق لقيادة هذا الفريق، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر المجلس على دعمهم، وبالطبع اللاعبين وفريق الدعم على عملهم الشاق».

وأضاف: «لدينا فرصة كبيرة أمامنا وأنا أعلم أنهم وجميع المشجعين متحمسون لما يمكن أن يحققه هذا الفريق في المستقبل».

ساوثغيت تولى مسؤولية تدريب منتخب إنجلترا في العام 2016، وسيبقى حتى 2024، ليقود المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2022 وتصفيات وبطولة يورو 2024، بعد أن حقق مع الفريق الإنجليزي طفرة ونقلة كبيرة، حيث وصل لنهائي «يورو 2020» وخسر على أرضه وأمام جماهيره أمام إيطاليا.