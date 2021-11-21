«إيه تي بي»: زفيريف يجرد مدفيديف من اللقب ويتوّج بالبطولة للمرة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 نوفمبر 2021, 11:40 مساء
الألماني ألكسندر زفيريف مع كأس البطولة الختامية «إيه تي بي» في كرة المضرب في تورينو.21 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

جرّد الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالمياً، الروسي دانييل مدفيديف الثاني، من لقبه بطلاً لدورة «إيه تي بي» الختامية لكرة المضرب، عندما تغلب عليه 6-4 و6-4 الأحد في تورينو، في المباراة النهائية، وظفر به للمرة الثانية بعد الأولى عام 2018.

وتوّج زفيريف (24 عاماً) موسمه الرائع بلقب البطولة الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم، رافعاً غلته إلى ستة ألقاب هذا العام، بينها الذهب الأولمبي في طوكيو هذا الصيف عندما تخطى الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأوّل عالمياً في نصف النهائي، وكرر إنجازه في البطولة الختامية عندما أطاح به من دور الأربعة أيضًا السبت، وحرمه من اللقب السادس في البطولة ومعادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب المسجل باسم السويسري روجيه فيدرر.

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وقال الألماني في الملعب بعد فوزه «إنه أمر مميز حقًا بالنسبة لي، أنا بالتأكيد سعيد وسعيد جدا. لا توجد طريقة أفضل من هذه لإنهاء الموسم. أتطلع بفارغ الصبر لبدء الموسم التالي».

وعزز زفيريف، المولود في هامبورغ، سجله الحافل باللقب التاسع عشر، ولا يزال ينقصه فقط أول لقب في البطولات الأربع الكبرى ليثبت مركزه كخليفة محتمل للثلاثي الكبير فيدرر وديوكوفيتش والإسباني رافايل نادال الذين يهيمنون على كرة المضرب العالمية على مدى السنوات العشر الماضية.

وحقق زفيريف فوزه الـ59 هذا الموسم، وهو اللاعب الوحيد الفائز بأكبر عدد من المباريات هذا العام، وأوقف الانتصارات المتتالية للروسي في البطولة الختامية عند تسعة.

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