تشافي يتحدث عن أول 75 دقيقة من الرضا في «برشلونة»

تشافي هرنانديز مع برشلونة. (إنترنت)

أكد مدرب «برشلونة»، تشافي هرنانديز، أن فريقه سيطر جيدًا على مباراته أمام «إسبانيول»، في أول 75 دقيقة، ليحقق الفريق الكتالوني الفوز بهدف.

وقال تشافي: «بشكل عام أنا سعيد للغاية بالنقاط الثلاث، وبالأداء والجهد، سعينا للفوز بالمباراة ولم نفشل».

ومع ذلك انتقد تشافي أداء الفريق في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء موضحًا: «المباراة كانت تحتاج للعب في منطقة الخصم، والتحلي بالصبر، نحن لسنا في أفضل حالة معنوية، وإسبانيول ضغط علينا في النهاية، وحالفنا الحظ لأنه لم يسجل»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وتابع: «أرى أن ما حدث مشكلة في تفسير طريقة اللعب، مشكلة كروية لأن الفريق بذل جهدًا كبيرًا على المستوى البدني»، وعن ضربة الجزاء التي احتسبت لـ«برشلونة»، وأحرز منها الهولندي ممفيس ديباي الهدف الوحيد، إثر تدخل عنيف من لاعب «إسبانيول» كابريرا، قال تشافي: «إنه لو كان مكان الحكم لاحتسب ركلة جزاء على الفور، إلا أنه أقر بأنه لم يشاهد الإعادة».

وحول الدفع بلاعبين شباب مثل إلياس أخوماش في التشكيل الأساسي علق تشافي: «لدينا لاعبون شباب يتمتعون بموهبة كبيرة».