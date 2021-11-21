طرابلس تحتضن بطولة ليبيا لرفع الأثقال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 21 نوفمبر 2021, 01:40 مساء
جانب من منافسات رفع الأثقال الليبية. (أرشيفية : إنترنت)

تحتضن مدينة طرابلس وبالتحديد قاعة «17 فبراير» للألعاب الرياضية بطولة ليبيا لرفع الأثقال لفئات (البراعم والشباب والناشئين والكبار) خلال الفترة من 23 حتى 25 نوفمبر الجاري.

يأتي هذا بمشاركة 164 رياضيًّا يمثلون 12 ناديًا من مختلف مدن ليبيا هي، «اتحاد الشرطة الرياضي»، «سعاية بديري»، «أبوسليم»، «الطهرة»، «نجوم قرقارش»، «الوداد»، «الاتحاد العسكري»، «الأخضر»، «الشعلة»، «السويحلي»، «الاتحاد المصراتي»، «الشموع».

ويتم تقسيم الرياضيين على الفئات السنية «فئة البراعم 52 رياضيًّا»، «فئة الشباب 65 رياضيًّا»، «فئة الناشئين 45 رياضيًّا»، «فئة الكبار 72 رياضيًّا»، على أن يعقد، اليوم الأحد، الاجتماع الفني بمقر الاتحاد العام بالمدينة الرياضية بطرابلس.

وحسب صفحة الاتحاد عبر «فيسبوك» ستتخلل البطولة امتحانات الترقية لعدد أربعة حكام من الفئة (2) إلى الفئة (1) والحكام المستهدفين للترقية يحيى عبد الوهاب أمين، ميلاد محمد عقيلة»، يونس مصطفى المستيري، نجوى عبدالسميع ناجي.

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