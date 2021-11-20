سان جيرمان VS نانت.. ظهور راموس وغموض ميسي واستبعاد نيمار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 04:04 مساء
ميسي وراموس. (أرشيفية: الإنترنت)

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره نانت، اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الفرنسي، وتشكل مباراة نانت أهمية خاصة عند الباريسيين باعتبارها قد تشهد الظهور الأول لسيرجيو راموس بقميص باريس سان جيرمان.

يأتي هذا بعد تعافي راموس القادم من ريال مدريد من الإصابة، كما لا يزال موقف ليونيل ميسي من المشاركة أساسيًا مجهولًا، رغم مشاركته مع منتخب الأرجنتين في التوقف الدولي الماضي، أما البرازيلي نيمار فلن يكون جاهزًا للمشاركة مع باريس سان جيرمان، لمعاناته من الإجهاد البدني، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

فيما يتم تحضير نيمار جيدًا ليكون جاهزًا في مباراة مانشستر سيتي، كما تعد مباراة نانت البروفة الأخيرة لباريس سان جيرمان، قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، لذلك يسعى الفريق الباريسي بكل قوة للفوز بهذه المباراة.

ويتصدر سان جيرمان جدول ترتيب المسابقة برصيد 34 نفطة، بينما يتواجد نانت في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

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