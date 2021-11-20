ترقب لبرشلونة تحت قيادة تشافي أمام إسبانيول في «الليغا» وسط آمال مطاردة سوسييداد وريال مدريد وإشبيلية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 03:50 مساء
مباراة ريال مدريد وبرشلونة. (أرشيفية: الإنترنت)

يحل نادي إسبانيول ضيفًا على فريق برشلونة، في المباراة التي تجمعهما على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 14 من منافسات الدوري الإسباني، وتهيمن عودة تشافي هرنانديز إلى الدوري الإسباني، كمدير فني لبرشلونة وليس قائده على الجولة الـ14 من البطولة التي تستأنف عقب فترة التوقف الدولي.

ويسعى في المباراة مدرب السد القطري السابق للارتقاء بالفريق الكتالوني نحو الصدارة التي يحتلها سوسييداد، وريال مدريد، وإشبيلية، كما يستهل تشافي مشواره على رأس الإدارة الفنية لبرشلونة باختبار صعب، وستتعلق به آمال جماهير «البارسا» للنهوض بالفريق الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب «الليغا» برصيد 17 نقطة.

ويسعى برشلونة خلال مباراة اليوم تحت قيادة تشافي، لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني والغائبة عنه منذ 4 مباريات، وبالتحديد منذ خسارة الكلاسيكو 1-2 أمام ريال مدريد، وبعد الخسارة أمام ريال مدريد، خسر برشلونة بهدف من رايكو فاليكانو، قبل أن يتعادل مع ديبورتيفو ألافيس، وسيلتا فيغو (1-1) و(3-3) على الترتيب، فى المقابل يرغب إسبانيول في تحقيق انتصاره الثاني تواليًا.

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