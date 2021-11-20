ليفربول يفقد رباعيا مهما أمام أرسنال في قمة «أنفيلد» بـ«البريميرليغ»

ماني يسجل لليفربول في لقاء سابق أمام أرسنال. (أرشيفية: الإنترنت)

يستضيف فريق ليفربول نظيره أرسنال، في قمة نارية، اليوم السبت، على ملعب «أنفيلد»، لحساب الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي «البريميرليغ»، ويسعى ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يواجه أرسنال، بعدما تلقى هزيمة أمام وست هام في الجولة الماضية، بينما اكتفى بالتعادل مع برايتون في الجولة التي سبقتها.

وأكد المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عدم قدرة الرباعي روبرتو فيرمينو، وجو غوميز، ونابي كيتا، وجيمس ميلنر، على اللحاق بمباراة أرسنال، بسبب الإصابات المختلفة التي يعانون منها.

وفى المقابل، يسعى أرسنال بقيادة أرتيتا لتحقيق فوزه الثالث تواليًا في مسابقة الدوري، والرابع تواليًا في جميع المسابقات، ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن المتصدر تشيلسي، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة مواجهة مصرية خالصة بين هداف «الريدز»، محمد صلاح، ونجم «المدفعجية» النني، الذي يتطلع للظهور في المواجهة المرتقبة، ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، كما يتساوى في صناعة الأهداف مع النجم الفرنسي بول بوغبا برصيد 7 لكل منهما في صدارة اللاعبين في البطولة.