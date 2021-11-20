شهادة لقاح كورونا المزورة تعصف بمدرب بريمن خارج الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 03:23 مساء
ماركوس أنفانغ. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نادي فيردر بريمن، اليوم السبت، أن ماركوس أنفانغ استقال من تدريب الفريق، في ظل التحقيقات الجنائية بشأن مزاعم استخدامه شهادة مزيفة خاصة بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

قال أنفانغ في بيان: «نظرًا للوضع الضاغط بالنسبة للنادي وللفريق ولعائلتي ولنفسي، قررت أن أرحل عن منصبي كمدير فني لفيردر بريمن بشكل فوري»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف: «بالتالي طلبت من الأشخاص المسؤولين فسخ عقدي على الفور، ووافقوا على الطلب»، وكان مكتب الادعاء في بريمن، أعلن أمس الجمعة بدء تحقيقات ضد أنفانغ، بعد أن قدم مكتب الصحة في المدينة الواقعة شمال ألمانيا، شكوى جنائية.

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