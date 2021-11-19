«كورونا» يحرم السيتي من دي بروين

دي بروين. (الإنترنت)

أعلن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، إصابة البلجيكي كيفن دي بروين، صانع لعب فريقه بفيروس كورونا خلال وجوده مع منتخب بلاده.

وقال «غوارديولا» للصحفيين: «للأسف جاءت نتيجة فحص كيفن إيجابية في بلجيكا.. اكتشفنا ذلك قبل يومين، وهو هنا الآن، المهم الآن هو التعافي، وعلينا توخي الحذر لأن كوفيد يتسبب في الوفاة، لقد تلقى التطعيم ولذا فإننا نأمل أن يكون على ما يرام».

وأشار غوارديولا إلى أن اللاعب سيخضع لحجر صحي لمدة 10 أيام، وبالتالي سيغيب دي بروين عن مواجهات إيفرتون ووست هام في الدوري الإنجليزي، وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وكان دي بروين قد ساهم في حجز بلجيكا لمقعد مباشر في كأس العالم 2022 بعدما صنع هدفًا أمام إستونيا وسجّل أمام ويلز في التوقف الدولي الأسبوع الماضي.

وخاض دي بروين الموسم الجاري بقميص سيتي 14 مباراة سجّل ثلاثة أهداف وصنع آخر.