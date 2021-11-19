الدوري الإنجليزي: آرسنال يخوض امتحان ليفربول.. والأعين شاخصة نحو سولشاير

مدرب مانشستر يونايتد النروجي سولشاير في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. (ا ف ب)

يخوض آرسنال الذي يعيش صحوة في الأسابيع الأخيرة امتحانًا صعبًا عندما يحلّ ضيفًا على ليفربول في أقوى مواجهات المرحلة الثانية عشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم، حيث ستكون الأعين شاخصة نحو مدرب مانشستر يونايتد النرويجي أولي غونار سولشاير المهدّد بالإقالة في حال استمرت نتائج فريقه المخيبة.

بدأ آرسنال الموسم بشكل كارثي بخسارته مبارياته الثلاث الأولى، بينها سقوطه المذل أمام مانشستر سيتي بخماسية نظيفة في أغسطس الماضي، فارتفعت الأصوات مطالبة بإقالة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، قبل أن ينجح الأخير في وضع فريقه على السكّة الصحيحة، من خلال فوزه في 6 مباريات وتعادله في اثنتين منذ السقوط أمام «سيتيزنز» واحتلاله المركز الخامس، معزّزًا حظوظه في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

ويتألق في صفوف «المدفعجية»، الشابان الجناح بوكايو ساكا ولاعب الوسط إميل سميث رو الذي خاض باكورة مبارياته الدولية مع إنجلترا الأسبوع الماضي، وسجّل هدفًا في مرمى سان مارينو خلال الفوز الساحق 10-صفر في تصفيات مونديال قطر.

في المقابل، يأمل ليفربول في النهوض من أوّل كبوة تعرّض لها هذا الموسم في مختلف المسابقات، عندما خسر أمام وست هام 2-3 في الجولة الماضية وقبلها تعادله مع برايتون 2-2، ما جعله يتقهقر إلى المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن تشلسي المتصدر.

ومن المتوقع أن يشارك في صفوف ليفربول مهاجمه السنغالي ساديو مانيه الذي تعرّض لإصابة طفيفة خلال النافذة الدولية مع منتخب بلاده، لكنه شارك في تدريبات فريقه خلال الأسبوع الجاري.

- سولشاير في خطر

ستكون الأعين شاخصة نحو ملعب «فيكاريج رود» الخاص بنادي واتفورد الذي يستقبل مانشستر يونايتد الجريح ومدرّبه النرويجي أولي غونار سولشاير المهدّد بالإقالة.

وكان فريق «الشياطين الحمر» مُني بهزيمتين قاسيتين على أرضه في الدوري المحلي، الأولى أمام ليفربول غريمه التقليدي على زعامة الكرة الإنجليزية بخماسية نظيفة، ثم أمام جاره مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء، ما زاد من الخطر المحدق بمصير مهاجمه السابق.

وكان أنصار النادي الشمالي العريق يمنون النفس بأن يكون فريقهم الذي احتل الوصافة الموسم الماضي منافسًا قويًا هذا الموسم، لا سيما بعد عودة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وتعاقده مع الجناح جايدون سانشو والمدافع الخبير رافايل فاران بطل العالم العام 2018، لكن الفريق قدم عروضًا سيئة للغاية في الآونة الأخيرة.

وللمرّة الأولى هذا الأسبوع، تحدّثت تقارير بان عائلة غلايزر الأميركية مالكة النادي بدأت تضع مخططات للتعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق وبالتالي فإن خسارة جديدة أمام واتفورد ستزيد من هذه الاحتمالات.