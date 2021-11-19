زفيريف يتأهل.. ويواجه ديوكوفيتش

الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالميًا يحتفل بفوزه على البولندي هوبرت هوركاش (ا ف ب)

تأهل الألماني ألكسندر زفيريف، لاعب كرة التنس والمصنَّف ثالثًا عالميًّا، إلى الدور نصف النهائي من دورة «إيه تي بي» الختامية الجارية في تورينو بفوزه على البولندي هوبرت هوركاش، التاسع، 6ـ2 و6ـ4 أمس.

وضرب اللاعب الألماني موعدًا في المربع الذهبي مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنَّف أوَّل عالميًّا، الذي تأهل بدوره بتصدره المجموعة الخضراء، أمس الأول، في لقاء حاسم للوصول إلى النهائي.

وقال زفيريف عقب تأهله: «لم يكن الأمر سهلًا من الناحية الذهنية، لأنني كنت أعرف أنني يجب أن أفوز من أجل التقدم إلى نصف النهائي. أنا سعيدٌ بتأهلي بعد فوزي بمجموعتين متتاليتين».

ويشارك زفيريف للمرة الخامسة تواليًا في بطولة «إيه تي بي» للماسترز الختامية، حيث أحرز اللقب العام 2018 بفوزه على السويسري روجيه فيدرر والصربي ديوكوفيتش في طريقه إلى إحراز اللقب، كما وصل إلى الدور نصف النهائي في 2019، قبل أن يخرج من دور المجموعات في العام الماضي.

ومنذ إحرازه الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو في الصيف، وفوزه بلقب دورة سينسيناتي، خاض زفيريف الدور نصف النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة وخسر أمام ديوكوفيتش بخمس مجموعات، قبل أن يصل إلى ربع نهائي دورة أنديان ويلز، ويفوز بلقب دورة فيينا النمسوية ويتأهل إلى نصف نهائي دورة بيرسي الفرنسية.