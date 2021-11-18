نجم برشلونة السابق صامويل إيتو يترشح لرئاسة الاتحاد الكاميروني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 09:54 مساء
اللاعب الكاميروني صامويل إيتو يحمل كأس الأمم الأفريقية 2019، أثناء النهائي بين الجزائر والسنغال. القاهرة. 19 يوليو (رويترز)

قبل أسابيع قليلة من استضافة بلاده لكأس أفريقيا للأمم، قدّم المهاجم الدولي الكاميروني ونجم برشلونة السابق صامويل إيتو، الأربعاء في ياوندي، أوراق ترشحه لرئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده، مؤكدًا أنه سيكون «الرئيس المقبل بالرغم من محاولات الغش».

وقال نجم برشلونة الإسباني السابق للصحفيين بعد أن ملأ المستندات اللازمة: «أطلب من المعسكر المقابل توخي الحذر لأننا قبلنا بالكثير من الأشياء».

وأكد الهداف السابق البالغ من العمر 40 عامًا أن الفريق المنتهية ولايته عرض عليه منصب نائب الرئيس، لكنه رفضه، وقال «سأكون الرئيس القادم للاتحاد بالرغم من كل محاولات الغش».

وأصبح منصب الرئاسة في الاتحاد الكاميروني شاغرًا عقب إلغاء رئاسة سيدو مبومبو نجويا بقرار من محكمة التحكيم الرياضية مطلع العام، علمًا بأنّ الكاميرون تستعد لاستضافة كأس أمم أفريقيا في يناير المقبل.

خيبة أمل
وكان لاعب إنتر الإيطالي السابق قد أعلن عن نيته الترشح في 22 سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه حان وقت إعادة بناء كرة القدم الكاميرونية. وقال الأربعاء إن الرئيس الحالي فشل فشلًا ذريعًا.

وتجمع حشد من الجماهير المؤيدين أمام مقر الاتحاد وهتف «إيتو رئيسًا، إيتو رئيسًا»، حيث يأتي تقديم ترشيحه في ظل أزمة يعاني منها الاتحاد منذ عدة أشهر. 

وتم انتخاب مبومبو نجويا في العام 2018، لكن فوزه الذي عارضه العديد من لاعبي كرة القدم الكاميرونيين، أبطلته محكمة التحكيم الرياضية في منتصف يناير الفائت. على الرغم من ذلك، ظل في منصبه للعمل على تنظيم انتخابات جديدة.

في العام 2018، دعم إيتو ترشيح سيدو مبومبو نجويا، لكنه الآن يعرب عن خيبة أمله، مضيفًا أن الوعود التي قطعها الرئيس الحالي قبل ثلاث سنوات بدت لي جديرة بالاهتمام بمستقبل بلدنا.

وشارك إيتو مع المنتخب الكاميروني في كأس العالم 4 مرات خلال مسيرته بدءًا من العام 1998، وفاز معه بلقب كأس أمم أفريقيا مرتين العامي 2000 و2002. 

وعلى مستوى الأندية، فاز بالدوري الإسباني ثلاث مرات مع برشلونة، كما تُوج بالدوري الإيطالي مرة واحدة مع إنتر، فيما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات (مرتين مع برشلونة ومرة مع إنتر).

وعلى المستوى الفردي، أحرز جائزة أفضل لاعب أفريقي أربع مرات.

كان موسم 2018-2019 الأخير لإيتو كرويا إذ لعب مع نادي قطر القطري، بعد مسيرة طويله أخذته الى ريال مدريد وبرشلونة ومايوركا وليغانيس في إسبانيا، إنتر وسامبدوريا في إيطاليا، تشلسي وإيفرتون في إنكلترا، أنطالياسبور وكونياسبور في تركيا، وأنجي ماخاشكالا في روسيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية (11 - 17 نوفمبر)
ليبيا
كاركاتير خيري - «صندوق العجائب» للانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
أرسنال يقرر الاستغناء عن محمد النني
رياضة عالمية
الدبيبة: السلطات البلجيكية تحاول مجددا الاستيلاء على أموال الليبيين لديها
ليبيا
«وال» تهدي نورلاند و«كونغرس» كتاب «ملحمة نيكسون» للكاتب أبوالقاسم راجح
ليبيا
«غوغل» يتفق مع «فرانس برس» على دفع مقابل مادي لاستخدامه موادها
اقتصاد
مجلس الدولة يستنكر استمرار دعم المجتمع الدولي لإقامة انتخابات «غير دستورية»
ليبيا
الحكومة تقدم 10 ملايين دينار دعما لأندية الجنوب
رياضة محلية
«فرانس برس»: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ «الانقلاب» في السودان إلى 34 قتيلا
عربى
كليمنتي: أعترف بأنني أخطأت في بعض التغييرات ضد أنغولا.. وهذا سبب عدم تطور ...
رياضة محلية
مدرب المنتخب الوطني يكشف أسباب الخسارة أمام مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
الحكم بالسجن 41 شهرا على أحد المشاركين في الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي
دولى
مصلحة الجوازات تعلن بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية
ليبيا
مباراة متوترة تصعد بالأرجنتين رفقة البرازيل إلى مونديال قطر 2022
رياضة عالمية
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: الأهلي طرابلس يستعد للدوري و«الكونفدرالية» وسط تغييرات ...
رياضة محلية
المغربي يطلب من الاتحادات الفرعية تسهيل مهمة قناة الوسط «WTV» في نقل مباريات ...
رياضة محلية
عمرها 110 سنوات.. الحاجة عائشة الختني تتسلم بطاقتها الانتخابية في تاجوراء
ليبيا
نورلاند لـ«السايح»: واشنطن ستواصل دعم المفوضية لضمان أمن ونزاهة التصويت
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«Avatr» الصينية تنافس بي إم دبليو «X6»