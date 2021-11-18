نجم برشلونة السابق صامويل إيتو يترشح لرئاسة الاتحاد الكاميروني

اللاعب الكاميروني صامويل إيتو يحمل كأس الأمم الأفريقية 2019، أثناء النهائي بين الجزائر والسنغال. القاهرة. 19 يوليو (رويترز)

قبل أسابيع قليلة من استضافة بلاده لكأس أفريقيا للأمم، قدّم المهاجم الدولي الكاميروني ونجم برشلونة السابق صامويل إيتو، الأربعاء في ياوندي، أوراق ترشحه لرئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده، مؤكدًا أنه سيكون «الرئيس المقبل بالرغم من محاولات الغش».

وقال نجم برشلونة الإسباني السابق للصحفيين بعد أن ملأ المستندات اللازمة: «أطلب من المعسكر المقابل توخي الحذر لأننا قبلنا بالكثير من الأشياء».

وأكد الهداف السابق البالغ من العمر 40 عامًا أن الفريق المنتهية ولايته عرض عليه منصب نائب الرئيس، لكنه رفضه، وقال «سأكون الرئيس القادم للاتحاد بالرغم من كل محاولات الغش».

وأصبح منصب الرئاسة في الاتحاد الكاميروني شاغرًا عقب إلغاء رئاسة سيدو مبومبو نجويا بقرار من محكمة التحكيم الرياضية مطلع العام، علمًا بأنّ الكاميرون تستعد لاستضافة كأس أمم أفريقيا في يناير المقبل.

خيبة أمل

وكان لاعب إنتر الإيطالي السابق قد أعلن عن نيته الترشح في 22 سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه حان وقت إعادة بناء كرة القدم الكاميرونية. وقال الأربعاء إن الرئيس الحالي فشل فشلًا ذريعًا.

وتجمع حشد من الجماهير المؤيدين أمام مقر الاتحاد وهتف «إيتو رئيسًا، إيتو رئيسًا»، حيث يأتي تقديم ترشيحه في ظل أزمة يعاني منها الاتحاد منذ عدة أشهر.

وتم انتخاب مبومبو نجويا في العام 2018، لكن فوزه الذي عارضه العديد من لاعبي كرة القدم الكاميرونيين، أبطلته محكمة التحكيم الرياضية في منتصف يناير الفائت. على الرغم من ذلك، ظل في منصبه للعمل على تنظيم انتخابات جديدة.

في العام 2018، دعم إيتو ترشيح سيدو مبومبو نجويا، لكنه الآن يعرب عن خيبة أمله، مضيفًا أن الوعود التي قطعها الرئيس الحالي قبل ثلاث سنوات بدت لي جديرة بالاهتمام بمستقبل بلدنا.

وشارك إيتو مع المنتخب الكاميروني في كأس العالم 4 مرات خلال مسيرته بدءًا من العام 1998، وفاز معه بلقب كأس أمم أفريقيا مرتين العامي 2000 و2002.

وعلى مستوى الأندية، فاز بالدوري الإسباني ثلاث مرات مع برشلونة، كما تُوج بالدوري الإيطالي مرة واحدة مع إنتر، فيما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات (مرتين مع برشلونة ومرة مع إنتر).

وعلى المستوى الفردي، أحرز جائزة أفضل لاعب أفريقي أربع مرات.

كان موسم 2018-2019 الأخير لإيتو كرويا إذ لعب مع نادي قطر القطري، بعد مسيرة طويله أخذته الى ريال مدريد وبرشلونة ومايوركا وليغانيس في إسبانيا، إنتر وسامبدوريا في إيطاليا، تشلسي وإيفرتون في إنكلترا، أنطالياسبور وكونياسبور في تركيا، وأنجي ماخاشكالا في روسيا.