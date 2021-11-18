رسميا.. فان برونكهورست يخلف جيرارد في «رينجرز»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 09:40 مساء
الهولندي فان برونكهورست مدرباً لرينجرز الاسكتلندي. (حساب النادي على تويتر)

أعلن نادي رينجرز الأسكتلندي، اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب الهولندي جيوفاني فان برونكوهورست.

وبذلك يعود فان برونكهورست (46 عامًا) للتدريب بعد 11 شهرًا، منذ أن رحل عن جوانزو الصيني في ديسمبر الماضي.

وكشف رينجرز أن فان برونكهورست سيكون المدرب الـ17 في تاريخ النادي، وأنه سيبدأ مهام عمله فور حصوله على تصريح العمل.

وأعرب برونكهورست عن سعادته بالمنصب قائلاً في «تويتر»: «سعيد جدًا وفخور للعودة لرينجرز، لا أطيق صبرًا مقابلتكم جميعًا».

وقاد فان برونكهورست نادي فاينورد الهولندي منذ 2015 حتى 2019 وتُوِّج مع الفريق بخمسة ألقاب.

وسيخلف فان برونكهورست المدرب جيرارد الذي ترك رينجرز ليقود أستون فيلا الإنجليزي.

ولعب فان برونكهورست لأندية فاينورد ورينجرز وآرسنال وبرشلونة واعتزل بعد احتلاله لوصافة كأس العالم 2010. ومثّل فان برونكهورست منتخب هولندا في 106 مباريات وسجل 6 أهداف.

من جهته، قال رئيس النادي دوغلاس بارك: «يسعدني أن أرحب بجيوفاني كمدير فني لنا لبدء حقبة جديدة والبناء على ما تم تحقيقه بالفعل في النادي. الفريق في وضع جيد، وكمجلس إدارة سندعم كلاً من جيوفاني وروس ويلسون لمواصلة إنجاح رينجرز».

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