ميلان يستعد لتجديد عقد إبراهيموفيتش

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي ميلان، تسعى لتمديد عقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم وقائد الروسونيري، بعد نهاية سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقالت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، وفقًا لـ«كورة» إن إبراهيموفيتش سيجدد عقده مع ميلان، حتى يونيو 2023.

ويرتبط إبراهيموفيتش بعقد مع ميلان حتى يونيو 2022، وهو صاحب أعلى راتب بالفريق بقيمة 7 ملايين يورو سنويًا، ويشعر السويدي بحالة جيدة مع الفريق، وإدارة النادي راضية عن أدائه لذلك من المتوقع التوصل لاتفاق دون أي مشكلة.

وسجل إبراهيموفيتش 3 أهداف خلال 8 مباريات بجميع المسابقات، وهو مصمم على البقاء مع الفريق الإيطالي لعام إضافي؛ حيث يسعى النجم المخضرم للعب بمونديال قطر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة ميلان تريد الانتهاء من تمديد عقود ثيو هيرنانديز ورافائيل لياو وإسماعيل بن ناصر، قبل بدء المفاوضات مع إبراهيموفيتش.

وسعت إدارة ميلان لتمديد عقود رومانيولي وفرانك كيسي، لكن من غير المرجح أن يوقع الثنائي على عقود جديدة، مما يعني رحيلهما بنهاية الموسم الحالي.