مصير نجمة صينية يبقى مجهولا بعد اتهامها «مسؤولا» بالاعتداء الجنسي عليها

بينغ شواي لاعبة التنس الصينية المختفية بعد توجيهها اتهامات بالاعتداء الجنسي لمسؤول حكومي كبير (أ ف ب)

أثار اختفاء لاعبة التنس الصينية بينغ شواي، بطلة رولان غاروس وويمبلدون السابقة في الزوجي، بداية الشهر الجاري قلقًا كبيرًا في الأوساط الرياضية العالمية.

وتوارت بينغ عن الأنظار بعد اتهامها نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ غاولي بالاعتداء عليها جنسيًّا. وأعربت رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب الأربعاء عن قلقها لسلامة اللاعبة المختفية بعد ظهور رسالة منسوبة إليها على وسائل الإعلام الحكومية.

وأعرب ستيف سايمون رئيس رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب، الأربعاء، في بيان عن قلقه بشأن سلامة اللاعبة الصينية بينغ شواي بعد ظهور رسالة منسوبة إليها على وسائل الإعلام الحكومية، مضيفًا أنه يشكك في المعلومات القادمة من الصين.

وتوارت بينغ (35 عامًا)، بطلة رولان غاروس وويمبلدون السابقة في الزوجي، عن الأنظار منذ أن اتُهمت في أوائل الشهر الجاري نائب رئيس الوزراء السابق بالاعتداء عليها جنسيًا.

وقال سايمون: «البيان الذي أصدرته وسائل الإعلام الحكومية الصينية (الأربعاء) بشأن بينغ شواي يزيد من قلقي بشأن سلامتها ومكان وجودها».

وتابع: «أجد صعوبة في تصديق أن بينغ شواي كتبت الرسالة الإلكترونية التي تلقيناها أو أنها تصدق ما يُنسب إليها.. أظهرت بينغ شواي شجاعة لا تُصدق في فضح الاعتداء الجنسي ضد مسؤول كبير سابق في الحكومة الصينية»، مطالبًا «بدليل مستقل ويمكن إثباته على أنها بأمان».

- رسالة إلكترونية منسوبة

وكشفت قناة «سي جي تي أن» الصينية الرسمية، مساء الأربعاء، رسالة إلكترونية منسوبة إلى بينغ شواي، تُزعم أن اللاعبة أرسلتها إلى رابطة اللاعبات المحترفات «دبليو تي ايه»، من دون تأكيد صحة الرسالة.

وقالت اليابانية ناومي أوساكا، حاملة لقب أربع بطولات كبرى، إنها «مصدومة» بشأن مسألة بينغ، فيما أبدى المصنف أول عالميًا الصربي نوفاك ديوكوفيتش والعديد من اللاعبين الآخرين في الأيام الأخيرة قلقهم حيال اللاعبة.

وكانت بينغ اتهمت في أوائل الشهر الجاري نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ غاولي بالاعتداء عليها جنسيًا، فيما باتت التقارير التي تحدثت عن هذه المسألة محجوبة من الإنترنت في الصين.

- علاقة متقطعة

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشارت تقارير إلى أن بينغ كتبت على وسائل التواصل الاجتماعي أن تشانغ - وهو في السبعينيات من عمره - «أجبرها» على ممارسة الجنس وقالت إنهما كانا على علاقة متقطعة استمرت عدة سنوات.

ويبدو أن المنشور على «ويبو» تم حذفه بسرعة ولم تتمكن وكالة الأنباء الفرنسية من التحقق من صحة الصور التي تحتوي على الادعاء أو إثبات الادعاءات الواردة فيها.

وتحركت الرقابة على الإنترنت في الصين بسرعة لمحو الأدلة بشأن المزاعم واختفت بينغ منذ حينها.