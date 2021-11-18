بايرن ميونيخ على عتبة إنجاز تاريخي

البولندي روبرت ليفاندوفسكي محتفلاً بتسجيل هدف لبايرن ميونيخ في مرمى فرايبورغ ضمن الجولة الـ11 من الدوري الألماني. 6 نوفمبر 2021. (ا ف ب)

يقف بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، على عتبة تحقيق إنجاز تاريخي، في حال نجح في تسجيل هدفه الـ101 في عام واحد لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم كولن، كما يسعى لتحقيق فوزه الخامس تواليًا، وذلك عندما يحلّ ضيفًا على أوغسبورغ في افتتاح مباريات المرحلة 12 الجمعة.

ويتصدر رجال المدرب يوليان ناغلسمان ترتيب الـ«بوندسليغا» برصيد 28 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن وصيفه بوروسيا دورتموند الذي يستقبل شتوتغارت السبت.

ويحتل أوغسبورغ المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية المركز الـ16 مع 9 نقاط.

وتبدو مهمة العملاق البافاري سهلة على الورق، أمام منافس فاز مرتين فقط وتعادل 3 مرات وتعرض لست هزائم، ولم يسجل سوى 9 أهداف في الدوري، هو ثالث أسوأ خط هجوم في الدوري بعد أرمينيا بيليفيلد السابع عشر (7) وغرويتر فورث متذيل الترتيب (8).

ويأمل بايرن في أن يزيد محن رجال المدرب ماركوس فاينتزييل الذين لم يفوزوا سوى مرة واحد في مبارياتهم الست الأخيرة في الدوري، مقابل 4 هزائم وتعادل.

وتشير الأرقام إلى تفوق بايرن في مواجهاته الثلاث الأخيرة أمام مضيفه الجمعة، منها الفوز 5-2 في اللقاء الأخير بينهما في مايو الماضي.

كما التقى الفريقان 24 مرة، فكانت الغلبة لبايرن الذي حقق 19 فوزًا مقابل ثلاث هزائم وتعادلين.

وكان بايرن ألحق بفرايبورغ الهزيمة الأولى هذا الموسم في الدوري بفوزه 2-1 قبل النافذة الدولية، ليصبح ثاني نادٍ يصل إلى عتبة الـ100 هدف في «البوندسليغا» خلال عام واحد، عقب تسجيل مهاجمه المتألق البولندي روبرت ليفاندونفسكي الهدف الثاني لفريقه.

وأمام متصدر الدوري ست مباريات قبل العطلة الشتوية؛ حيث ما زال يحتاج إلى تسجيل هدف وحيد لمعادلة رقم كولن مع 101 هدف في عام واحد في الدوري في 1977.

- نستمتع بتسجيل الأهداف

قال مولر عقب الإنجاز التاريخي للنادي البافاري: «هذا يدّل على أننا نعتمد أسلوبًا هجوميًا»، مضيفاً «لدينا الجودة لخلق العديد من الفرص التهديفية ونستمتع أيضًا بتسجيل الأهداف بشكل كبير».

وضمن السياق ذاته، أثنى المدير الرياضي للنادي ولاعبه الدولي السابق البوسني حسن صالح حميديتش بهذا الإنجاز «الفريق متعطش بشكل لا يصدق، حتى لو سجل هدفين أو ثلاثة أهداف». وأكد حميديتش أن الأمر يتعلق الآن بإيجاد توازن أفضل بين الدفاع والهجوم، وتابع «تلقينا 11 هدفًا فقط حتى الآن، لكننا نريد أن نستقبل أقل من ذلك».

ويخوض بايرن مباراة الجمعة بعدما حجز بطاقته إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا بتصدره مجموعته الخامسة بالعلامة الكاملة مع 12 نقطة من 4 انتصارات، في حين كان تعرض لخسارة تاريخية أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بخماسية نظيفة في الكأس المحلية نهاية أكتوبر.

- 62 هدفًا لليفاندوفسكي في 51 مباراة

كما رفع ليفاندوفسكي عدد أهدافه هذا العام إلى 62 هدفًا سجلها بقميصي بايرن ومنتخب بلاده في 51 مباراة فقط.

وسيضطر مدرب بايرن ناغلسمان الذي حلّ بدلًا من هانزي فليك المغادر لتدريب المنتخب الألماني، إلى الاستغناء عن خدمات مدافعيه نيكلاس زوله والكرواتي يوزيب ستانيشيتش، لإصابتهما بفيروس كورونا.

وجاءت نتيجة ستانيشيتش (21 عامًا)، إيجابية بعد عودته إلى ميونيخ بعد خوضه المباراة التي فاز بها منتخب بلاده ضد روسيا 1- صفر الأحد ليتأهل الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، فيما أصيب زوله قبل التحاقه بالمنتخب الالماني.

في حين من المرجح أن يكون يوزوا كيميش وسيرج غنابري وجمال موسيالا، إلى جانب الكاميروني إريك ماكسيم شوبو-موتنيغ جاهزين لخوض اللقاء بعد امتثالهم لبروتوكول الحجر الصحي عقب مخالطتهم مع زوله.