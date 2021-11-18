أرسنال يقرر الاستغناء عن محمد النني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 12:37 مساء
الدولي المصري محمد النني. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، أن نادي أرسنال الإنجليزي، قرَّر الاستغناء عن لاعب فريقه الدولي المصري محمد النني خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن أرسنال قرر فسخ عقد النني في الميركاتو الشتوي، وسيترك اللاعب يحدد وجهته بعد ذلك.

وأشارت الصحيفة، وفقًا لـ«في الجول» إلى أن أرسنال يهتم بضم البرتغالي ريناتو سانشيز لاعب وسط ليل لتغطية غياب الثنائي محمد النني وتوماس بارتي في يناير المقبل، بسبب المشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

وذكرت «ذا صن» أن أرسنال جاهز للتخلي عن محمد النني في يناير المقبل مجانًا لسببين، الأول هو المشاركة في أمم أفريقيا بالكاميرون، مما يعني غيابه لفترة قد تتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر، والسبب الثاني هو قرب انتهاء عقده في صيف 2022.

وقبل أسابيع، قال موقع «Sporx» التركي إن محمد النني لاعب أرسنال اقترب كثيرًا من الانضمام لفريق جالاتا سراي، الذي ضم المهاجم المصري مصطفى محمد، في الصيف الماضي.

وينتهي عقد النني مع أرسنال في يونيو المقبل، ولم يعد ضمن التشكيل الأساسي لفريقه، حيث شارك في الموسم الجاري لمدة 44 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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