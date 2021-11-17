إيقاف حكمي مواجهة الأرجنتين ضد البرازيل بتصفيات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 08:50 مساء
مواجهة الأرجنتين ضد البرازيل بتصفيات كأس العالم. (الإنترنت)

قرر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) إيقاف الأوروغوياني أندريس كونا حكم الساحة في مباراة الأرجنتين ضد البرازيل، ومواطنه إستيبان أوستويتش حكم الفيديو بسبب أدائهما في اللقاء ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وانتهت قمة تصفيات أميركا الجنوبية بين الأرجنتين والبرازيل بالتعادل السلبي دون أهداف، ورغم سلبية النتيجة إلا أن أحداث المباراة كانت مثيرة بين الفريقين.

وكشفت جريدة «أوليه» الأرجنتينية قرار «كونميبول» بإيقاف حكمي الأوروغواي بسبب أدائهما في المباراة. وأشار التقرير إلى أن قرار «كونميبول»  استند بشكل بارز إلى قرار الحكم في الدقيقة 33 بعدم طرد نيكلاس أوتاميندي بعد ضربه رافينيا لاعب البرازيل بالكوع.

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ولم يستدعِ حكم الفيديو مواطنه حكم الساحة ولم يتم طرد أوتاميندي في تلك اللقطة. وكان تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل أعرب عن غضبه عقب اللقاء لعدم اتخاذ الحكم قرارًا ضد أوتاميندي في تلك اللقطة.

وقال تيتي عقب اللقاء: «من المستحيل عدم رؤية مرفق أوتاميندي في فم رافينيا». وسبق لـكونا حكم لقاء الأرجنتين ضد البرازيل، تحكيم المباراة الشهيرة بين «ريفر بليت» و«بوكا جونيورز» في نهائي «كوبا ليبرتادوريس» الذي تم نقله إلى ملعب «سنتياغو برنابيو» في مدريد.

وتعرض كونا وقتها للإيقاف لمدة ستة أشهر تقريبًا ولم يذهب إلى كوبا أميركا في البرازيل العام 2019.

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