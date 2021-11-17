«بايرن ميونيخ» يعلن إصابة مدافعه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 07:58 مساء
المدافع يوسيب ستانيشيتش. (الإنترنت)

أعلن «بايرن ميونيخ»، بطل ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن المدافع يوسيب ستانيشيتش أُصيب بـ«كوفيد 19» بعد أيام قليلة من عزل زميله نيكلاس زوله بسبب الفيروس.

وانضم الكرواتي ستانيشيتش لمنتخب بلاده الأسبوع الماضي، وشارك بديلًا في الفوز 1-صفر على روسيا بتصفيات كأس العالم يوم الأحد.

وذكر «بايرن» في بيان: «ظهرت نتيجة فحص يوسيب ستانيشيتش إيجابية بفيروس كورونا. نال المدافع جرعة لقاح كاملة وعزل نفسه بالمنزل وهو في حالة جيدة».

ولا يزال المدافع زوله في الحجر الصحي بعد إصابته بالفيروس قبل عشرة أيام.

وعاد يوشوا كيميش وجمال موسيالا وسيرج جنابري وإيريك مكسيم تشوبو-موتينغ، الذين عزلوا أنفسهم بعد إصابة زوله بالعدوى، إلى التدريبات.

ويحل «بايرن»، متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني، ضيفًا على «أوجسبورغ»، يوم الجمعة، وسيواجه «دينامو كييف» في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

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