المنتخبات الأوروبية المتأهلة لمونديال 2022.. وماذا ينتظر نظيرتها العربية لحجز مكانتها؟

الآلة الضاربة للهجوم الفرنسي المشكلة من الثنائي بنزيمة ومبابي إضافة إلى غريزمان تؤلم فيلندا في عقر دارها (أ ف ب)

قبل نحو عام من انطلاق مونديال «قطر 2022»، بدأت قائمة المنتخبات المتأهلة للنهائيات تتضح مع تأهل عشر دول أوروبية إلى المنافسة، فيما لم يحجز بعد أي بلد عربي تذكرة المشاركة، إلا أن مجموعة منها: الجزائر، المغرب، تونس ومصر تقترب من ذلك بوصولها إلى الدور الحاسم.

فيما تبقى قطر، البلد العربي الوحيد الذي ضمن مكانته بين الدول المتنافسة في هذا العرس الكروي العالمي بحكم أنها ستستضيفه.

وتأهلت عشرة منتخبات حتى الآن من أوروبا، إضافة إلى عملاقي أميركا الجنوبية، البرازيل والأرجنتين، دون نسيان الدولة المنظمة قطر، لنهائيات مونديال 2022 قبل نحو عام من موعده.

فيما تواصل المنتخبات العربية الأخرى، التي تخوض التصفيات، مسيرتها لحجز تذكرة المشاركة، لا سيما الجزائر، المغرب، تونس ومصر التي انتقلت إلى الدور الحاسم.

وكانت الدانمارك أول منتخب يحجز بطاقته إلى النهائيات في 12 أكتوبر الماضي، لحقت به تسعة منتخبات أوروبية هي: ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنجلترا، سويسرا وهولندا.

وستخوض المنتخبات الأوروبية التي احتلت المركز الثاني في المجموعات العشر الملحق وهي: البرتغال، السويد، إيطاليا، أوكرانيا، ويلز، إسكتلندا، تركيا، روسيا، بولندا ومقدونيا الشمالية بالإضافة إلى أفضل منتخبين (غير مؤهلين عبر التصفيات) في آخر نسخة من دوري الأمم الأوروبية (تشيكيا والنمسا).

وتقام مباريات الملحق من 24 إلى 29 مارس المقبل، على أن تسحب القرعة في 26 نوفمبر الحالي في زيوريخ.

وخلافًا للنظام القديم، لن يقام الملحق الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة، ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24 مارس المقبل) ومباراة نهائية (29 مارس المقبل) يتأهل الفائز فيها إلى المونديال (ثلاثة مسارات = ثلاثة منتخبات متأهلة عن كل مسار).

أفريقيا: الجزائر والمغرب وتونس ومصر إلى الدور الحاسم

انتهت مباريات الدور الثاني من التصفيات الأفريقية الثلاثاء، وأسفرت عن تأهل عشرة منتخبات إلى الدور الحاسم وهي: الجزائر، نيجيريا، تونس، الكاميرون، مالي، مصر، السنغال، المغرب، غانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وستخوض هذه المنتخبات في ما بينها مباريات ذهابًا وإيابًا بحسب القرعة التي ستسحب في الدوحة في 18 ديسمبر على هامش نهائي كأس العرب لمعرفة هوية الخمسة منتخبات المتأهلة منها إلى النهائيات.

آسيا: قطر المضيفة تملك بطاقتها في جيبها

تملك قطر الدولة المضيفة بطاقتها في جيبها، حيث يشارك حاليًا 12 منتخبا وُزِّعت على مجموعتين وتتواجه في ما بينها ذهابًا وإيابًا. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات. في المقابل، يلتقي صاحبا المركز الثالث في المجموعتين ذهابًا وإيابًا أيضًا ويتأهل الفائز في مجموع المواجهتين لخوض ملحق دولي.

أميركا الجنوبية: العملاقان البرازيل والأرجنتين إلى المونديال

كانت البرازيل التي لم تغب عنها شمس المونديال إطلاقًا منذ النسخة الأولى في الأوروغواي العام 1930 على الموعد مجددًا، وحسمت أمرها في 12 نوفمبر بفوزها على كولومبيا.

ولحقت بها الأرجنتين، الثلاثاء، على الرغم من تعادلها مع البرازيل صفر-صفر، وذلك لأن النتائج الأخرى صبت في صالحها. وتبدو الإكوادور في وضع أكثر من جيد لحسم البطاقة الثالثة، في حين ستكون المنافسة مستعرة على البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة مباشرة إلى النهائيات بين خمسة منتخبات هي كولومبيا، البيرو، تشيلي، الأوروغواي، الباراغواي وحتى بوليفيا، حيث لا يفصل بينها سوى نقطتين.

كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي)

تخوض ثمانية منتخبات الدور النهائي بنظام الدوري وينتهي في 30 مارس. وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى (حاليًا كندا والولايات المتحدة والمكسيك) إلى النهائيات في قطر، في حين يخوض المنتخب صاحب المركز الرابع (بنما حاليًا) الملحق الدولي.