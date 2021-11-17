تعليق رسمي من «ألفيس» عن عودته إلى برشلونة

ألفيس سعيد بعودته إلى برشلونة. (الإنترنت)

أعرب داني ألفيس، الظهير الأيمن لنادي برشلونة، عن سعادته الغامرة بالعودة لصفوف الفريق الكتالوني من جديد في صفقة انتقال حر.

وقال «ألفيس» في مقابلة مع قناة نادي برشلونة: «لم أكن أتخيل العودة حتى في أفضل أحلامي.. ما أشعر به الآن لا يمكن تفسيره، إذ يتجاوز حدود السعادة».

وأوضح: «كنت أرغب دائمًا في العودة، والآن تطورت وأصبحت أبلغ من العمر 38 عامًا وتحسنت، وكان من الصعب جدًا العودة إلى برشلونة، لذلك هذا اليوم يعد خاصًا جدًا بالنسبة لي».

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وأضاف: «برشلونة لا مثيل له، لقد أتيت لأكون رائعًا مرة أخرى، وعلينا جميعًا القيام بدورنا، وخلال اللحظات الصعبة علينا أن نكون قريبين من بعضنا البعض، وأريد أن أسعد الجمهور».

وواصل «ألفيس»: «إنه التحدي الأكبر والأكثر تميزًا، بمجرد أن تلقيت المكالمة قلت إنني أريد اللعب لبرشلونة، وسأقاتل من أجل القميص كما فعلت سابقًا، وعلينا جميعًا الاستمتاع».

وعن اختياره القميص رقم 8، علق: «هو قميص ارتداه إنييستا وأبيدال وتشافي، وكلهم عظماء وأصدقاء، وأن تكون قادرًا على الحصول على رقمك هو أمر خاص».

وأتم: «لقد رحلت من الباب الأمامي، وغادرت قبل نهاية العقد، ولم أقل وداعًا لأنني كنت أعرف أنني سأعود يومًا ما، وسيرى الناس نفس القتال، لكن بطريقة أكثر نضجًا وذكاءً».