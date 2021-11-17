لابورتا يتغنى بـ«ألفيس»

لابورتا يقدم «ألفيس» إلى جماهير برشلونة. (الإنترنت)

أعرب رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، عن سعادته بتقديم البرازيلي المخضرم داني ألفيس، بعد عودته للفريق الكتالوني من جديد، في صفقة انتقال حر.

وقال «لابورتا» خلال حفل تقديم ألفيس للإعلام والجمهور في ملعب كامب نو، اليوم الأربعاء: «هذا يوم عظيم، لأن داني ألفيس لاعب غير عادي ولديه موهبة رائعة، وهو هدية عظيمة».

وأوضح: «مجلس الإدارة والسكرتارية الفنية والمدرب يسعدهم جميعًا أن نجلب لاعبًا بهذه الروح والشخصية، فهو مثير للإعجاب وغني عن قول أي شيء آخر، تحيا برشلونة، تحيا كتالونيا، ويحيا داني ألفيس».

وعاد ألفيس صاحب الـ(38 عامًا) إلى برشلونة منذ أيام، في صفقة انتقال حر، نظرًا لعدم ارتباطه بأي نادٍ خلال الفترة الماضية، علمًا بأنه لعب من قبل في صفوف الفريق الكتالوني من 2008 وحتى 2016.

وجاءت عودة ألفيس بالتزامن مع تعيين زميله السابق تشافي هيرنانديز في منصب المدير الفني لبرشلونة، خلفًا للهولندي رونالد كومان الذي تم إقالته بسبب سوء النتائج.