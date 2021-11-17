بالصور.. داني ألفيس يظهر «حافيا» في «كامب نو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 04:54 مساء
داني ألفيس يظهر «حافيا» في «كامب نو». (الإنترنت)

أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، رسميًّا، تعاقده مع داني ألفيس، في صفقة انتقال حر، أمام وسائل الإعلام والجماهير، في ملعب «كامب نو».

وظهر داني ألفيس في ملعب «كامب نو»، «حافيًا»، بعد أن ظهر في لقاء مع قناة برشلونة مرتديًا «الشبشب».

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وأعلن برشلونة، مساء الجمعة الماضي، التعاقد مع البرازيلي داني ألفيس، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن ساو باولو.

وبات ألفيس أولى صفقات المدرب تشافي والذي أصبح مديرًا فنيًا لبرشلونة بدلاً من المقال رونالد كومان والذي رحل عن منصبه بسبب سوء النتائج.

داني ألفيس يظهر «حافيا» في «كامب نو». (الإنترنت)
داني ألفيس في «كامب نو». (الإنترنت)
داني ألفيس في «كامب نو». (الإنترنت)
داني ألفيس في «كامب نو». (الإنترنت)
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