ميسي من الأرجنتين لجمهوره: أنا بخير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 04:07 مساء
مباراة الأرجنتين والبرازيل. (إنترنت)

أكد نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أن مواجهة نظيره البرازيلي التي انتهت بالتعادل السلبي، في تصفيات كأس العالم 2022، كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن المهم هو القيام بعمل جيد دون الخسارة، حتى يستمر التطور.

تحدَّث ميسي عقب نهاية اللقاء قائلًا: «كنا نعلم أن اللقاء سيكون بهذه الطريقة، مباراة مقفولة، وصعبة اللعب، أنا بخير، وصلت بما يكفي، فقدت الإيقاع فقط، وكانت هذه مباراة شديدة الكثافة، وإلا لما لعبت، لم ألعب لفترة طويلة وليس من السهل اللعب بالإيقاع الذي تتطلبه هذه المباراة».

واختتم: منذ البداية كنا مقتنعين بأننا قادرون على الفوز، حاولنا اللعب وأحيانًا لم يكن ذلك ممكنًا، الشيء المهم هو أننا نقوم بعمل جيد، لم نخسر ونستمر في التطور».

جاءت أول 45 دقيقة من المباراة مثيرة من جانب المنتخبين، من خلال سعيهما لتحقيق الفوز، حيث كانت أخطر فرص المباراة عن طريق فينيسيوس جونيور.

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