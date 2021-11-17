برشلونة يقترب من المغربي حكيم زياش وتشيلسي يرحب

المغربي حكيم زياش. (أرشيفية: الإنترنت)

دخل الدولي المغربي حكيم زياش، دائرة اهتمام نادي برشلونة الإسباني، لتدعيم هجوم البارسا، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حسبما نشرت جريدة «سبورتس» الإسبانية، فإن مسؤولي برشونة اتجهوا إلى جناح تشيلسي الإنجليزي، لتدعيم هجوم «البلوغرانا»، نظرًا لصعوبة التعاقد مع رحيم ستيرلينغ.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة تسعى لاستغلال رغبة زياش في المشاركة بشكل مستمر، لحسم صفقة انتقاله إلى ملعب «كامب نو».

ويعاني الدولي المغربي من قلة المشاركة مع الألماني توماس توخيل، بسبب تواجد أكثر من عنصر أساسي في نفس مركزه داخل صفوف «البلوز».

ويعتمد مدرب تشيلسي، الألماني توماس توخيل، بشكل أساسي، على البلجيكي روميلو لوكاكو، وكالوم هودسون أودوي، وكانت عدة تقارير، أكدت ترحيب تشيلسي الإنجليزي، برحيل الدولي المغربي حكيم زياش عن ستامفورد بريدغ.

يذكر المغربي حكيم زياش، ضمن قائمة المطلوبين في بروسيا دورتموند، وميلان الإيطالي، بالإضافة برشلونة.