منتخب تونس ينقذ نفسه في تصفيات كأس العالم

منتخب تونس لكرة القدم. (أرشيفية: الإنترنت)

حقق منتخب تونس فوزًا كبيرًا على زامبيا (3-1)، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، على ملعب الأولمبي حمادي العقرب في رادس.

أحرز أهداف المنتخب التونسي، عيسى العيدوني في الدقيقة 18، ومحمد دراغر في الدقيقة 31، قبل أن يسجِّل نجم النادي الأهلي المصري علي معلول الهدف الثالث في الدقيقة 43، بينما سجّل الهدف الوحيد للضيوف، فاشيون ساكالا، في الدقيقة 80.

بهذا الفوز يكون منتخب تونس أنقذ نفسه من شبح الخروج المبكر، ليتأهل نحو المرحلة الختامية من ناحية ويحافظ على وجوده ضمن منتخبات الفئة الأولى في القارة السمراء من ناحية أخرى.