مباراة متوترة تصعد بالأرجنتين رفقة البرازيل إلى مونديال قطر 2022

مباراة الأرجنتين والبرازيل. (إنترنت)

تعادلت الأرجنتين والبرازيل دون أهداف، في مباراة متوترة وسريعة الإيقاع، لكن النتائج الأخرى تعني أن هذه النقطة كانت كافية لكي تضمن مكاناً في كأس العالم، وتتصدر البرازيل التي ضمنت مكانها في النهائيات الأسبوع الماضي، ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 35 نقطة، بينما تملك الأرجنتين 29 نقطة، متقدمة بـ6 نقاط على الإكوادور التي تحتل المركز الثالث.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة إلى كأس العالم، ويخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة مع فريق من قارة أخرى، ولم يدرك حتى اللاعبون الأرجنتينيون أنهم تأهلوا سوى بعد فترة من انتهاء المباراة التي أقيمت في سان خوان، بحسب ما ذكرته «رويترز».



وضمن المنتخب الأرجنتيني التأهل إلى نهائيات قطر حسابياً، بعد فوز الإكوادور وبيرو وبوليفيا، وجاءت الأنباء الجيدة بعد مباراة ممتعة في غرب الأرجنتين، ولم ينجح أي فريق في فرض أسلوبه في المباراة المتكافئة، وكانت أخطر فرصة في المباراة تسديدة فريد في الشوط الثاني لصالح البرازيل التي لمست العارضة.

وبالتعادل الذي تحقَّق في سان خوان، حافظت الأرجنتين على سجلها خالياً من الهزيمة للمباراة 27، وهي مسيرة ممتدة منذ أكثر من عامين، وبجانب فينيسيوس جونيور، ورافينيا في الأمام، بدأت البرازيل بالمهاجم ماتيوس كونيا بدلاً من نيمار الذي لم يسافر إلى الأرجنتين، بسبب إصابة في الفخذ.

وكان فينيسيوس جونيور في موقف انفراد بالحارس إميليانو مارتينيز في الدقيقة 17، لكن تسديدته ذهبت بعيداً عن المرمى، وحاول كونيا تسديد الكرة من فوق الحارس من مسافة بعيدة، لكنها أخطأت المرمى بعد لحظات.

وفي الجانب الآخر، أنقذ حارس البرازيل أليسون بيكر، محاولة من رودريغو دي بول قبل الاستراحة، وأصبحت المباراة مفتوحة بصورة أكبر في الشوط الثاني، واقترب فريد وفينيسيوس جونيور من التسجيل لصالح البرازيل، لكن مع عدم حسم المباراة حتى الدقائق الأخيرة، كان من المحتم أن يظهر ليونيل ميسي قبل انتهاء زمن اللقاء.

وعاد ميسي إلى كامل لياقته ليشارك في مباراته الأولى بالتشكيلة الأساسية، منذ أكتوبر، لكن لاعب باريس سان جيرمان قدم أداءً هادئاً حتى الدقائق الأخيرة، عندما أطلق تسديدة من 20 متراً تصدى لها أليسون.