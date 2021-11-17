أسود الكاميرون تطيح بأفيال ساحل العاج من صراع تصفيات المونديال

مباراة الكاميرون وكوت ديفوار. (إنترنت)

فاز منتخب الكاميرون بهدف على كوت ديفوار، في مواجهة بين اثنين من أقوى منتخبات أفريقيا، ليلتحق بالجزائر وتونس في الدور الأخير بتصفيات كأس العالم، أحرز كارل توكو إيكامبي، هدف «الأسود» على أرضه في مواجهة متوترة، ولكن لم تشهد العديد من الفرص الخطيرة.

وكانت الكاميرون متأخرة بنقطة عن «أفيال» كوت ديفوار في ترتيب المجموعة الرابعة قبل اللقاء، لكنها صعدت للصدارة وبلغت الدور الأخير في مارس المقبل.

وأنقذ الحارس أندريه أونانا، العائد من إيقاف لمدة 9 أشهر، بسبب عقوبة متعلقة بالمنشطات، العديد من الفرص، ليحافظ على انتصار الكاميرون.

وانضمت الكاميرون وتونس والجزائر ونيجيريا، إلى مصر والكونغو الديمقراطية وغانا ومالي والمغرب والسنغال في الدور الفاصل.