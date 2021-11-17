تعادل سلبي يحفظ ماء وجه الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 11:32 صباحا
مباراة الأرجنتين والبرازيل. (إنترنت)

تعادل منتخبا الأرجنتين والبرازيل دون أهداف في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، مما يعني حفاظ الفريقين على سجلهما الخالي من الهزائم في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

البرازيل الدولة الوحيدة التي ضمنت مكانها في نهائيات العام المقبل في تصفيات أميركا الجنوبية التي تضم عشرة فرق ويبدو في حكم المؤكد أن تنضم لها الأرجنتين التي تحتل المركز الثاني بفارق ست نقاط، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة إلى كأس العالم، ويخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة مع فريق من قارة أخرى.

ولم ينجح أي فريق في فرض أسلوبه في المباراة الممتعة وكانت أخطر فرصة في المباراة تسديدة فريد في الشوط الثاني لصالح البرازيل التي لمست العارضة، وبالتعادل الذي تحقق في سان خوان، حافظت الأرجنتين على سجلها خاليا من الهزيمة للمباراة 27، وهي مسيرة ممتدة منذ أكثر من عامين.

وفي آخر مرة التقى الفريقان لم تستغرق المباراة سوى خمس دقائق قبل أن يقتحم المسؤولون الملعب من أجل إخراج لاعبين أرجنتينيين قالوا إنهم متهمون بعدم اتباع قواعد الحجر الصحي المتعلقة بـ «كوفيد19».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022
رياضة عالمية
فرنسا تدين إطلاق روسيا «نيران مدمرة» على أحد أقمارها الصناعية في الفضاء
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا جديدا
اقتصاد
محكمة بريطانية تدين مسؤولا بنظام القذافي في قضية مقتل الشرطية «فليتشر»
ليبيا
بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
«العفو الدولية»: سيف القذافي مطلوب للتحقيق.. وترشحه للرئاسة إفلات من العقاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
الشاهد: يجب إنجاح الانتخابات الليبية.. وتحقيق المصالحة يمنع الطعن في النتائح
ليبيا
الكوني: من حق سيف القذافي الترشح للانتخابات.. والشروط تتوافر فيه
ليبيا
«هيومان رايتس»: السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف القذافي لـ«الجنايات الدولية»
ليبيا
من السجن إلى الانتخابات.. كيف عاد سيف القذافي إلى المشهد السياسي؟
ليبيا
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
مفوضية الانتخابات توضح سبب وجود بطاقات لمتوفين وكيف ستعالجها
ليبيا
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
دواء «واعد» يتيح تجنب الشلل
طب وصحة
جريدة «الوسط»: المادة 12 «لغم» في الطريق نحو الصندوق
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصحة العالمية: تراجع ملحوظ في عدد المدخنين حول العالم