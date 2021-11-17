تعادل سلبي يحفظ ماء وجه الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم

مباراة الأرجنتين والبرازيل. (إنترنت)

تعادل منتخبا الأرجنتين والبرازيل دون أهداف في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، مما يعني حفاظ الفريقين على سجلهما الخالي من الهزائم في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

البرازيل الدولة الوحيدة التي ضمنت مكانها في نهائيات العام المقبل في تصفيات أميركا الجنوبية التي تضم عشرة فرق ويبدو في حكم المؤكد أن تنضم لها الأرجنتين التي تحتل المركز الثاني بفارق ست نقاط، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة إلى كأس العالم، ويخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة مع فريق من قارة أخرى.

ولم ينجح أي فريق في فرض أسلوبه في المباراة الممتعة وكانت أخطر فرصة في المباراة تسديدة فريد في الشوط الثاني لصالح البرازيل التي لمست العارضة، وبالتعادل الذي تحقق في سان خوان، حافظت الأرجنتين على سجلها خاليا من الهزيمة للمباراة 27، وهي مسيرة ممتدة منذ أكثر من عامين.

وفي آخر مرة التقى الفريقان لم تستغرق المباراة سوى خمس دقائق قبل أن يقتحم المسؤولون الملعب من أجل إخراج لاعبين أرجنتينيين قالوا إنهم متهمون بعدم اتباع قواعد الحجر الصحي المتعلقة بـ «كوفيد19».