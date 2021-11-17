مونديال 2022: هولندا تكمل عقد المنتخبات المتأهلة مباشرة عن أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 12:15 صباحا
مهاجم هولندا ممفيس ديباي محتفلا بفوز فريقه على جبل طارق 6-صفر في تصفيات مونديال قطر.. 11 كتوبر 2021. (ا ف ب)

سيعود المنتخب الهولندي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 بعد غيابه عن النسخة الأخيرة، بعد أن أكمل الثلاثاء عقد المنتخبات العشرة المتأهلة مباشرة عن أوروبا، بفوز متأخر 2- صفر على النرويج في روتردام، أمام مدرجات فارغة ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة السابعة.

وانتظرت هولندا حتى الدقيقة 84 لتفتتح التسجيل عبر ستيفن بيرخفين، قبل أن يضيف ممفيس ديباي الثاني (90+1)، لتتصدر مجموعتها برصيد 23 نقطة أمام تركيا (21) الفائزة 2-1 على مضيفتها مونتينيغرو، لتتأهل لخوض الملحق في مارس المقبل.

- هولندا تحافظ على الصدارة بنصف دستة أهداف في تصفيات المونديال

وانضمت هولندا إلى إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، كرواتيا، سويسرا، بلجيكا، الدنمارك وصربيا عن القارة العجوز، البرازيل عن أميركا الجنوبية وقطر المضيفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
«العفو الدولية»: سيف القذافي مطلوب للتحقيق.. وترشحه للرئاسة إفلات من العقاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
الشاهد: يجب إنجاح الانتخابات الليبية.. وتحقيق المصالحة يمنع الطعن في النتائح
ليبيا
الكوني: من حق سيف القذافي الترشح للانتخابات.. والشروط تتوافر فيه
ليبيا
«هيومان رايتس»: السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف القذافي لـ«الجنايات الدولية»
ليبيا
من السجن إلى الانتخابات.. كيف عاد سيف القذافي إلى المشهد السياسي؟
ليبيا
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
مفوضية الانتخابات توضح سبب وجود بطاقات لمتوفين وكيف ستعالجها
ليبيا
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
دواء «واعد» يتيح تجنب الشلل
طب وصحة
جريدة «الوسط»: المادة 12 «لغم» في الطريق نحو الصندوق
ليبيا
«واشنطن بوست»: هذه مكاسب ومخاوف الولايات المتحدة من الانتخابات الليبية
ليبيا
السايح: نسبة الخطأ في إجراء العملية الانتخابية داخل ليبيا صفر%
ليبيا
خبراء وأكاديميون قلقون من احتمالات تعطيل المسار الانتخابي الليبي
ليبيا
«رايتس ووتش»: هل يمكن إجراء انتخابات ليبية آمنة ودون إقصاء؟
ليبيا
منظمات حقوقية تعرض ملاحظاتها على قانون الجرائم الإلكترونية وتطالب بسحبه
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بريطانيا: سجن 3 رجال بعد عملية سطو قياسية