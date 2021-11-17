مونديال 2022: هولندا تكمل عقد المنتخبات المتأهلة مباشرة عن أوروبا

مهاجم هولندا ممفيس ديباي محتفلا بفوز فريقه على جبل طارق 6-صفر في تصفيات مونديال قطر.. 11 كتوبر 2021. (ا ف ب)

سيعود المنتخب الهولندي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 بعد غيابه عن النسخة الأخيرة، بعد أن أكمل الثلاثاء عقد المنتخبات العشرة المتأهلة مباشرة عن أوروبا، بفوز متأخر 2- صفر على النرويج في روتردام، أمام مدرجات فارغة ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة السابعة.



وانتظرت هولندا حتى الدقيقة 84 لتفتتح التسجيل عبر ستيفن بيرخفين، قبل أن يضيف ممفيس ديباي الثاني (90+1)، لتتصدر مجموعتها برصيد 23 نقطة أمام تركيا (21) الفائزة 2-1 على مضيفتها مونتينيغرو، لتتأهل لخوض الملحق في مارس المقبل.

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وانضمت هولندا إلى إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، كرواتيا، سويسرا، بلجيكا، الدنمارك وصربيا عن القارة العجوز، البرازيل عن أميركا الجنوبية وقطر المضيفة.