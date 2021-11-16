المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 11:24 مساء
كأس العالم. (أرشيفية : إنترنت)

اُسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء، على المرحلة الثانية من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث تأهل رسميًا 10 منتخبات إلى المرحلة الأخيرة والفاصلة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

ويشارك 5 منتخبات من قارة إفريقيا في كأس العالم المقرر إقامته من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر من العام المقبل.

وجاءت المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 كالتالي:

المستوى الأول:
«الجزائر - نيجيريا - تونس - السنغال - المغرب».

المستوى الثاني:
«مصر - مالي - الكاميرون - غانا - الكونغو الديموقراطية».

وتقام قرعة بمواجهات مباشرة «ذهابًا وإيابا» والفائز يتأهل مباشرةً 

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور النهائي لتصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا، يوم 18 ديسمبر، وتقام بمواجهات مباشرة «ذهابًا وإيابا» والفائز يتأهل مباشرةً إلى مونديال العالم.

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