المنتخب السعودي يزحف بثبات نحو التأهل إلى مونديال 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 08:31 مساء
منح هدف صالح الشهري (يسار) السعودية فوزا جديدا في تصفيات مونديال 2022 (ا ف ب)

تابع المنتخب السعودي خطاه الثابتة نحو تأهل مباشر إلى مونديال «قطر 2022» في كرة القدم، بعد عودته فائزًا من أرض فيتنام 1-صفر، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة في المجموعة الثانية في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية، فيما أنعشت الإمارات آمالها بفوز أول على مضيفها اللبناني بهدف وحيد.

وبهدف صالح الشهري (31)، رفعت السعودية رصيدها إلى 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل، بفارق 6 نقاط عن أستراليا التي تلعب لاحقًا مع الصين (4) في الشارقة، كما تحل اليابان (9) على سلطنة عمان (7).

ويتأهل أول منتخبين عن كل مجموعة إلى النهائيات، فيما يخوض كل ثالث ملحق التأهل.

وقال الشهري بعد الفوز: «استطعنا خطف المهم وحققنا الهدف، والمهمة تمت على أكمل وجه».

وألغى حكم الفيديو المساعد هدفًا سعوديًّا ثانيًا سجله المولد نتيجة دفع من فراس البريكان على مدافع فيتنامي (76).

الإمارات تسقط لبنان وتنعش آمالها
واقتنص منتخب الإمارات أول فوز في الدور الثالث، عندما أسقط مضيفه اللبناني 1-صفر على ملعب صيدا (جنوب) ضمن المجموعة الأولى.

ورفع «الأبيض» نقاطه إلى ست ليصبح ثالثًا موقتًا، فيما فقد منتخب «الأرز» مركزه الثالث بعدما تجمد رصيده عند 5 نقاط، بانتظار باقي النتائج في مجموعة تتصدرها إيران (13) أمام كوريا الجنوبية (11).

وإثر خطأ من عباس عاصي على تيغالي، سجل علي مبخوت من ركلة جزاء على يسار الحارس مصطفى مطر، مانحًا التقدم للإمارات (85).

وفي المجموعة عينها، يلعب في وقت لاحق العراق (4) مع كوريا الجنوبية، وسورية (2) مع إيران.

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