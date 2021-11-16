إنجاز عمره 64 عاما.. كين يدخل تاريخ إنجلترا في «15 دقيقة»

هاري كين أول لاعب يسجل 4 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة بقميص إنجلترا منذ أن فعلها إيان رايت في نوفمبر 1993. (الإنترنت)

حقق هداف المنتخب الإنجليزي هاري كين، إنجازا لافتا في مباراة «الأسود الثلاثة» أمام سان مارينو، مساء اليوم الإثنين، عندما سجل 4 أهداف في الشوط الأول، بختام منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وسجل كين 4 أهداف في غضون 15 دقيقة (هدفان من ركلتي جزاء)، ليسجل إنجازا تخصص به اللاعبون الإنجليز أمام سان مارينو.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصاءات «أوبتا»، فإن آخر 3 لاعبين سجلوا سوبر هاتريك للمنتخب الإنجليزي، حققوا الأمر أمام سان مارينو، وهم ديفيد بلات (فبراير 1993) وإيان رايت (نوفمبر 1993)، وكين في مباراة الليلة.



وأضافت الشبكة، أن كين بات رابع لاعب في تاريخ المنتخب الإنجليزي، يسجل 3 أهداف أو أكثر في مباراتين متتاليتين، بعد فيفيان وودوارد (1909)، وديكسي دين (1927) وتومي تايلور (1957).