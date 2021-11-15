سويسرا تتأهل لكأس العالم 2022.. وترسل إيطاليا بطلة أوروبا إلى الملحق

سويسرا إلى مونديال قطر 2022 بعد الفوز على بلغاريا برباعية نظيفة. (الإنترنت)

تأهل منتخب سويسرا إلى بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بفوزه على بلغاريا بأربعة أهداف مقابل لا شيء في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأوروبية، مرسلًا المنتخب الإيطالي بطل كأس أمم أوروبا (يورو 2020) للملحق المؤهل الفاصل.

أهداف سويسرا تناوب على تسجيلها أوكافور وفاراجاس وإيتينوفرولر في الدقائق 48، 57، 72،90 ليحجزوا بطاقة التأهل للمونديال لمنتخب بلادهم.

منتخب سويسرا استغل تعثر منتخب إيطاليا بالتعادل السلبي أمام أيرلندا الشمالية، وارتفع رصيد السويسريين للنقطة 18 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، متفوقين على الطليان الذين رفعوا رصيدهم لـ 16 نقطة في المركز الثاني، ليتأهلوا لخوض الملحق الفاصل.