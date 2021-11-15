بعشرة أهداف نظيفة.. إنجلترا تلتحق بركب المتأهلين إلى مونديال قطر

إنجلترا تتأهل إلى كأس العالم 2022 بعد سحق سان مارينو بعشرة أهداف نظيفة. (الإنترنت)

تأهل المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز على سان مارينو، بنتيجة 10-0 في ختام مباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية، في اللقاء الذي أقيم على ملعب «سان مارينو ستاديوم».

وأحرز قائد إنجلترا هاري كين رباعية (27 من ركلة جزاء، و31 و39 من ركلة جزاء و42)، وسجل بقية الأهداف هاري ماجواير (6)، ومدافع سان مارينو فيليبو فابري بالخطأ في مرمى فريقه (15)، وإميل سميث رو (58)، وتايرون مينجز (69) وتامي أبراهام (78) وبوكايو ساكا (79).



وبهذا الفوز، رفعت إنجلترا رصيدها في صدارة المجموعة إلى 26 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام بولندا التي خسرت في التوقيت ذاته أمام المجر 0-1، لتتحول لخوض ملحق التصفيات.